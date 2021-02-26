Бдительные жители «Паркового-2» увидели, что на участок за микрорайоном в сторону Кременкуля пригнали строительные краны. КП-Челябинск выяснил, что на этом месте началось строительство нового микрорайона «Парковый», только премиум. Рассказываем, что обещает застройщик.Территория, на которой построят новый микрорайон, находится в ведении Сосновского района. В администрации сообщили, что сразу за рынком «Перекресток-2» ООО «Специализированный застройщик «Парковый Премиум» (зависимое общество АО АПРИ «Флай Плэнинг»)» планирует строительство жилого комплекса «Парковый Премиум».— На текущий момент начата первая очередь — строительство четырех 11-этажных домов общей площадью квартир 36 тыс. кв.м. Общая площадь квартир в жилом микрорайоне составит около 174 тыс. кв.м. Первые четыре дома планируют построить в четвертом квартале 2021 года, общий срок строительства жилого микрорайона — 2 года, — уточнили в администрации Сосновского района.В компании «Флай Плэнинг» КП-Челябинск рассказали, чем новые панельки будут отличаться от привычных в том же «Парковом-2» и Чурилово.— Парковый премиум — это дома новой баварской серии с кирпичными вставками, просторными холлами — на первом этаже высота потолков планируется в 3,2 метра. Плюс для жителей первых этажей предусмотрены террасы по принципу частного сада. Дворы будут без машин. Это новый взгляд на панельное строительство, — прокомментировала КП-Челябинск руководитель отдела продаж «Флай плэнинг» Наталья Корниенко.Всего в микрорайоне на 19 тысячах га будет возведено 20 домов высотой в 11 этажей. По словам представителя застройщика, жить здесь смогут почти 5,8 тысяч человек. Предусмотрены проектом и стоянки на 1610 мест.Одна из головных болей отдаленных микрорайонов — школы и детские сады. Например, соседствующий с «Парковым премиум» «Парковый 2» остро нуждается в учебном заведении и еще одном дошкольном. По словам Натальи Корниенко, проект нового микрорайона предполагает строительство школы на 500 мест и детского сада на 200 мест.— Градостроительным планом предусмотрена новая развязка, которая соединит районы с городом. Остановки есть в «Парковом-2», ходят маршрутки из Саргазов. То есть проблем с транспортом быть не должно, — говорит Наталья Корниенко.По ее словам, челябинцы оценили подобные микрорайоны — когда ты живешь вроде бы за городом и рядом с лесом, но близко к Челябинску. Вопрос со стоимостью жилья в премиум-микрорайоне пока решается.— К лету мы определимся со стоимостью, посмотрим, каков будет рынок жилья. Сейчас планировать сложно, рынок быстро меняется. Прошедший год был непростым и спрогнозировать, что будет к лету пока сложно, — говорит Наталья Корниенко.Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов уже высказался по поводу будущей застройки, отвечая на вопрос горожан в чате городской среды и транспорта. Это популярная площадка для обсуждения урбанистических проблем, созданная бывшим вице-мэром по городской среде, а ныне замминистра строительства региона Александром Егоровым.— «Парковый 3» — это область. Мы с Александром Васильевичем написали письмо на область о сокращении высотности и плотности застройки. Пока результата нет, — написал Павел Крутолапов, имея ввиду региональное министерство.ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?Под Кременкулем планируется построить дома на воде. А возле арены «Трактор» появится еще один жилой комплекс из трех 18-этажек. На пересечении проспекта Ленина и улицы Володарского (возле ТК «Алое поле») началось строительство высотного здания, в котором планируют разместить гостиницу и торговый центр. А за Дворцом пионеров на Алом поле обещают довести до ума апартаменты, под которые начали рыть котлован еще в 2017 году.На проспекте Ленина впервые за долгое время появятся новостройки. Жилой комплекс на Ленина 4-а будет состоять из трех блоков разной этажности: 6-этажных кирпичных домов, а также 10 и 17-этажных монолитно-каркасных.На улице Российской хотят снести старинные дома ради строительства 55-этажного небоскреба. Дом, который реставрировали в рамках проекта «Том Сойер фест», тоже под угрозой. В строительной компании прокомментировали, как поступят с объектами культурного наследия.Еще один амбициозный проект — элитный дом в поселке АМЗ на берегу Шершней. В нем будет даже собственный термальный бассейн.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и ТелеграмПочта: kpchel@phkp.ru