В Челябинске закрыли еще одно кафе, ставшее причиной вспышки гепатита А

Приставы опечатали двери в кафе «Аян». Фото: ГУФССП по Челябинской области

В Челябинске закрыли еще одно кафе, в котором посетители заболели гепатитом А. На этот раз суд приостановил работу заведения «Аян» — оно находится на пересечении улиц Сони Кривой и Энтузиастов. Известно, что трое челябинцев обратились к врачам с симптомами гепатита после обеда здесь.

— Суд признал владельца кафе «Аян» виновным в нарушении статьи 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения», — рассказали в ГУФССП по Челябинской области.

Сразу после решения суда приставы опечатали двери в кафе «Аян». В ближайшие два месяца здесь уже точно никто не подхватит гепатит А.

Напомним, ранее по той же причине суд приостановил работу кафе «Дархан», которое находится буквально через дом. Про вспышку гепатита А стало известно еще в новогодние праздники. Тогда госпитализировали восемь человек, но это число с каждым днем возрастало, и сегодня пострадавших уже несколько десятков.

Кроме этого, вспышки случаются и в школах Челябинской области. Некоторые классы в Копейске и Магнитогорске пришлось отправить на карантин.

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