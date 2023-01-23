Челябинское кафе, ставшее очагом вспышки гепатита А, закрыли на два месяца

Теперь в заведении точно никто ничего не подхватит. Фото: ГУФССП по Челябинской области

В Челябинске на два месяца приостановили работу кафе «Дархан», из-за которого случилась вспышка гепатита А. Такое решение принял Центральный районный суд. Известно, что в заведении на улице Энтузиастов было зафиксировано множество нарушений. Например, некоторые продукты хранились без маркировок, срок их годности был попросту неизвестен. Кроме этого, у нескольких сотрудников не было медицинских книжек.

— Суд признал индивидуального предпринимателя виновной в совершении административного правонаруения по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 60 суток, — рассказали в пресс-службе ГУФССП по Челябинской области.

Сама владелица кафе не пришла на судебное заседание. Приставы уже опечатали двери «Дархана», теперь здесь точно никто ничего не подхватит.

Напомним, о вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые еще в конце декабря обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к медикам с одинаковыми симптомами. Сначала они грешили на ОРВИ, но болезнь оказалась посерьезней — гепатит А.

После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. На данный момент известно, что количество заболевших гепатитом А уже перевалило за 40 человек. Причем новые случаи возникают в школах Челябинской области, например, в Копейске и Магнитогорске.

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