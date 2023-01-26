Выбрали застройщиков для реновации двух территорий в центре Челябинска

Застроят площадки рядом с проспектом Ленина и улицей Плеханова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Челябинске выбрали фирмы, которые займутся реновацией двух участков. Аукционы на право заключить договоры комплексного развития территорий состоялись 26 января. Об этом сообщили в мэрии.

Первый участок, который планируют застроить, — площадка между улицами Свободы, Плеханова, Пушкина и Тимирязева. На территории в 1,2 гектара сначала планировали возвести высотные дома с подземной парковкой. Потом от проекта отказались, но вскоре снова решили застроить землю.

Для реновации потребуется расселить и снести два многоквартирных дома. Одно здание признали аварийным, у второго степень износа конструкций составляет 60%.

Договор на развитие территории по итогам аукциона подпишут с ООО «Строительная компания «ГЕФЕСТ». Фирма заплатила 645 тыс. рублей, подняв изначальную цену лота всего на 31 тыс. рублей. У застройщика будет пять лет на снос старых зданий и возведение новых.

Второй отданный под реновацию участок оказался лакомым кусочком. На торги право его застройки выставили за 1,6 млн рублей. А продали в итоге за 200 млн рублей. Речь идет о территории в 2,6 гектара между проспектом Ленина, автодорогой Меридиан и Артиллерийской улицей. По соседству располагается отель «Видгоф».

Контракт получило ООО «Легион. Инжиниринг». У победителя аукциона будет пять лет, чтобы преобразить территорию. В списке объектов, которые на ней разрешено построить, — религиозные сооружения, детские сады, жилые и офисные дома, объекты досуга и бассейн.

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