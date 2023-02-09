Микрорайоны Западного в пригороде Челябинска соединят единым велопешеходным маршрутом

Благодаря единому маршруту можно будет пользоваться всеми сервисами в микрорайонах Западного. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В поселке Западный, который насыщен множеством жилых комплексов разного класса, появится единый велопешеходный маршрут. Так, чтобы жители могли дойти пешком или доехать на велосипеде, например, из «Вишневой горки» в «Просторы». Об этом КП-Челябинск рассказал управляющий-индивидуальный предприниматель ООО Специализированный застройщик «Авенюинвест» Антон Буймов.

— Разработали проект, который объединит все микрорайоны в единый комплекс. Это будут велопешеходные дорожки, по которым жители смогут гулять между микрорайонами по лесу и благоустроенным скверам. Сервисы всех микрорайонов будут в шаговой доступности. Это совместный проект, в рамках предварительных переговоров получили согласие от застройщиков, — рассказал КП-Челябинск Антон Буймов.

Добавим, «Авенюинвест» возводит в Западном два новых ЖК – «стандарт+» и бизнес-класса на берегу Шершней. Подробнее – в материале КП-Челябинск. Также в рамках строительства одного из микрорайонов в пригороде появится еще одна школа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Курс на Западный: как возле Челябинска вырастает новый город

В поселке Западный под Челябинском построят новый микрорайон

В поселке Западный в пригороде Челябинска построят еще одну школу

На берегу Шершней в пригороде Челябинска построят новый микрорайон «Притяжение»

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на нас во «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Следите за важными событиями в «Яндекс.Дзен» и «Телеграме».

Присылайте новости на Viber и WhatsApp по номеру: 8 904 934-65-77 или на почту kpchel@phkp.ru.