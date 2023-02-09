Четырех из пяти участников драки в челябинской школе отпустили под подписку о невыезде

Массовая драка попала на камеру видеонаблюдения

Четырех участников массовой драки, которая случилась 9 февраля в образовательном центре № 5, отпустили из полиции. Они оказались несовершеннолетними, сейчас парни находятся под подпиской о невыезде. Но одного все еще держат — ему 18 лет, поэтому молодому человеку грозит заключение под стражу или другая мера пресечения.

Напомним, драка завязалась около полудня возле образовательного центра № 2 в микрорайоне Парковый. Подросток по имени Никита забил стрелку Фирузу, но пришел с пятью друзьями. С Фирузом был его товарищ. В итоге началась бойня, которая переместилась в образовательный центр № 5. Драка продолжалась в тамбуре, позже у одного из парней в руках оказался травматический пистолет.

В результате пострадали двое. Полиция позже задержала всех участников драки в квартире, а СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

КП-Челябинск выяснила, в чем была суть конфликта между подростками. Подробности читайте в нашем материале.

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