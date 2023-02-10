«Серьезный сигнал»: начальник ГУ МВД Михаил Скоков высказался о драке в челябинской школе

В полиции нашли и задержали всех участников конфликта. Фото: Источник КП

Начальник регионального ГУ МВД Михаил Скоков не стал снимать со своих подчинённых ответственность за драку между подростками, которая случилась на территории челябинского образовательного центра №5. Он также рассказал, что удалось узнать полицейским об участниках потасовки.

— Конфликт вопиющий, он назревал долгое время, — заявил Михаил Скоков. — Оказалось, что они не раз выясняли, кто сильнее — уже в лесу они встречались. Даже когда устанавливали [участников], мы обнаружили их на съемной квартире, где они проживали вшестером и их никто не контролирует. Я считаю, это серьезный сигнал.

В областном полицейском главке подчеркивают, что подростки 14-18 лет поссорились из-за личных взаимных претензий, о которых ни родители, ни учителя не знали.

— Все произошедшие события имеют сугубо бытовые причины, — уточнили в ГУ МВД. — В ходе проверки установлено, что никаких заявлений, обращений, уголовных дел и материалов проверок в отношении пострадавших в драке в органах внутренних дел Челябинской области нет.

Напомним, потасовка случилась 8 февраля на входе в школу. Туда шестеро подростков загнали двух других. Один из участников драки размахивал пистолетом. Охранник школы в происходящее решил не вмешиваться. Инцидент сняла камера наблюдения.

В Следственном комитете после происшествия возбудили уголовное дело о хулиганстве, но обвинение предъявили только одному участнику драки.

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