Это не отравление: в Роспотребнадзоре назвали причину болезни челябинских детей, посещавших школьную столовую

В школе устроили всевозможные проверки. Фото: прокуратура Челябинской области

В Челябинске специалисты Роспотребнадзора провели расследование в лицее №142, где после посещения столовой заболели дети. Выяснилось, что ученики заразились норовирусной инфекцией. Это острая кишечная вирусная инфекция, вызывающая поражение желудочно-кишечного тракта и обезвоживание. Заражение через пищу — частый путь передачи вируса.

— В ходе эпидемиологического расследования обнаружена РНК норовируса у заболевших детей и одного сотрудника пищеблока, — уточнил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Анатолий Семенов.

В лицее после того, как школьники попали в больницу, устроили дезинфекцию. Работников пищеблока временно отстранили от работы — до тех пор, пока не придут результаты всех анализов инфекции. Продолжают проводить лабораторные исследования пищи и воды. Занятия в школе не отменяют, но классы будут чаще проветривать.

Напомним, побывавшие в столовой лицея дети стали жаловаться на тошноту и боль в животе. Троих школьников даже пришлось госпитализировать. Плохо себя почувствовали и некоторые учителя. После происшествия устроить проверку в лицее велел глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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