Застрял на орбите: возвращение на Землю челябинского космонавта Дмитрия Петелина отложили на полгода

дмитрий Петелин. Фото: Роскосмос

Космонавт Дмитрий Петелин сможет вернуться на Землю только в сентябре 2023 года. Об этом сообщили в Роскосмосе.

Ранее планировали, что Дмитрий Петелин с коллегами Сергеем Прокопьевым и Франциско Рубио приземлятся в марте на корабле «Срюз МС-22». Однако осуществить план не получится: у «МС-22» разгерметизировалась система терморегулирования. Из-за этого стало невозможно поддерживать нормальную температуру в бытовом отсеке корабля и спускаемом аппарате.

Космонавтов теперь планируют забрать с МКС кораблем «Союз МС-23». Его запуск намечен на 24 февраля.

— В современной пилотируемой космонавтике были космические полеты длительностью около года, — прокомментировали продление «командировки» экипажа в Роскосмосе. — Например, в 2021 году полет космонавта Роскосмоса Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая был продлен с полугода до года, когда они уже находились в космосе. Само продление положительно воспринимается космонавтами и не несет опасности для их здоровья.

Дмитрий Петелин живет на Международной космической станции с сентября 2022 года. Это его первый полет на орбиту Земли. Дмитрий Петелин успел выйти в открытый космос и проработать там больше шести часов. А потом начались сложности. Не состоялись следующие два выхода в открытый космос. Сначала нештатно сработал скафандр, потом разгерметизировался «Союз». Космонавт, однако, не теряет оптимизма и даже успел с борта МКС поздравить южноуральцев с юбилеем Челябинской области.

Дмитрий Петелин — уроженец Казахстана, но в Челябинске он учился, на Южном Урале живут его близкие.

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