В Магнитогорске девушка купила букет роз и подарила их пассажирам автобуса

Кристина захотела порадовать утром женщин. Фото: Черное&Белое Магнитогорск

Жительница Магнитогорска Кристина решила начать утро 8 Марта с улыбок других людей. Купила букет роз, села в маршрутку и подарила по цветочку каждой женщине, которая была внутри.

– Сама купила эти цветы, чтобы подарить их женщинам. Захотела делать приятное другим, улыбки людей – это же так здорово, – поделилась эмоциями Кристина Южакова.

Девушка поздравила всех пассажиров, а они поблагодарили и пожелали счастья и любви ей.

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