Кто недоглядел? Следственный комитет начал проверку после нападения бродячей собаки на школьника в Троицке

Бродячая собака прокусила ребенку колено. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет начал проверку после нападения бродячей собаки на школьника в Троицке. Она прокусила ребенку колено, когда тот шел в школу в поселке ГРЭС. Мама пострадавшего забила тревогу в соцсетях и отметила, что стая из 7 собак бегает по округе и часто нападает на людей.

Теперь к делу подключился Следственный комитет. По факту нападения бродячей собаки на ребенка начата доследственная проверка.

– Будет проверена достоверность информации, установлены все обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправление, в чьи обязанности входит обеспечение отлова безнадзорных животных, – сообщили в СК.

В администрации Троицка проблему с расплодившимся бродячими стаями признают. И добавляют, что всех поймать не могут – не хватает финансирования. Отлов, прививка и стерилизация одной собаки обходится 17 тыс. рублей.

Впрочем, система отлова дает сбои и в Челябинске – подробности тут.

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