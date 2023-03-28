Сохранилась даже русская печь: многодетная семья из Челябинска купила старинный дом, чтобы открыть там музей

Дом хорошо сохранился. Фото: Виктория Розенберг / ВКонтакте

Виктория и Борис Розенберг несколько лет назад удивили всю Россию — у пары разница в возрасте 40 лет. Сейчас они воспитывают троих детей. А еще недавно семья осуществила свою мечту — купили старинный деревянный дом в Юрюзани, где планируют открыть музей. На него молодая мама зарабатывала продавая варенье собственного производства.

– Дом замечательно сохранился. Перед покупкой мы показывали его специалисту, и он был удивлен тому, что в своем «возрасте» этот дом не гнилой. Ему не требуется капитальная реставрация, – рассказала Hornews.com Виктория.

Когда был построен дом, пока неизвестно. Многое говорит, что он был построен в конце ХIХ – начале ХХ века. Вика говорит, что в доме многое сохранилось: старые, но крепкие полы, окна, ступеньки и даже русская печь, в которой можно готовить хлеб. Старые деревянные ворота немного повело, но мастер обещает это исправить.

А так дом выглядит изнутри. Фото: Дом на Кричной: музей из старой заброшки / ВКонтакте

А ведь от покупки многих домов пришлось отказаться из-за разобранных печей, натяжных потолков и евроокон. Такие здания, в отличие от «заброшки», в дом-музей не переоборудуешь.

Сейчас дом, двор и огород завалены всяким хламом. В апреле и мае семья будет приводить в порядок территорию и дом: вывезут мусор, проведут электричество и установят забор.

История Вики и ее мужа Бориса привлекла внимание многих южноуральцев. Ведь пара поженилась и счастлива, несмотря на разницу в 40 лет! Вика отвечала на комментарии хейтеров, а психологи строили версии, почему пару тянет друг к другу. И даже ездили на 1 канал, чтобы доказать, что Борис — отец дочери Вики.

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