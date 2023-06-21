Проект теннисного центра владельца сети «Красное&Белое» в Челябинске прошел экспертизу

Для строительства центра потребуется около миллиарда рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Экспертиза одобрила проект строительства теннисного центра на северо-западе Челябинска. Информация об этом появилась в госреестре заключений.

Застройщиком выступает ООО «Мистраль». Это компания, принадлежащая миллиардеру, основателю сети «Красное&Белое» Сергею Студенникову. Проект центра разработал челябинский «Институт информационного моделирования и архитектуры». Негосударственную проверку документации проводило ООО «МАГ Экспертиза».

Теннисный центр собираются возвести на пересечении улиц Академика Королева и Университетской Набережной. Это будет четырехэтажное здание с 12 кортами, в том числе 4 под открытым небом. В здании помимо раздевалок и технических помещений планируют открыть массажный кабинет, спа-центр, кафе и спортивный магазин.

Предполагается, что теннисный центр станет частью будущего спортивного городка на северо-западе Челябинска. В строительство Серей Студенников планирует вложить около 1 млрд рублей из собственных средств.

Ранее мэрия Челябинска разрешила компании «Мистраль» возвести семиэтажное офисное здание на берегу реки Миасс. Против строительства выступали жители Колхозного поселка. Первые публичные слушания по проекту признали несостоявшимися. По итогам вторых представитель застройщик не смог ответить на все вопросы горожан. Тем не менее, градостроительная комиссия сочла ответы докладчика достаточными.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru