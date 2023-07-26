15 тысяч бутылок и семь уголовных дел: в Челябинской области будут судить банду самогонщиков

Паленый алкоголь продавали под видом известных брендов. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В Челябинской области будут судить банду самогонщиков, которые продавали паленый алкоголь под видом известных брендов. Им вменяется незаконное изготовление и реализация спиртных напитков под видом продукции известных брендов.

В подпольном цехе, куда нагрянули оперативники УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, нашли 15 тыс. бутылок и 460 пятилитровых и десятилитровых емкостей с готовой продукцией. Там же были самодельный аппарат для розлива, фильтры механической очистки, электрические насосы и помпа, миксер для смешивания жидкостей. Задержаны шесть человек.

— В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемые закамуфлировали преступную деятельность под предпринимательство в сфере переработки полиэтилена и картона, — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк. — Злоумышленники планировали маршруты перевозки, выбирая те, где количество постов ДПС было минимальным.

Всего заведено семь уголовных дел объединили в одно производство. Дело направлено в Красноармейский районный суд.

Отметим, что такой алкоголь может быть опасен для жизни. Недавно по всей стране прошла волна отравлений «Мистером сидром». В Челябинской области все обошлось, а вот в соседней Курганской умерла 17-летняя школьница. Она была примерным подростком, хорошо училась, вела блог и получала награды на патриотических конкурсах. После употребления напитка она впала в кому. Прощание проходило в нескольких домах от магазина, где ей купили смертельный напиток. Еще один житель Курганской области попал в реанимацию.

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