Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 17 декабря 2020: ликвидация горздрава и новое тестирование на антитела

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 декабря Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается рост числа заболевших коронавирусом. На ранее утро 17 декабря минздрав зарегистрировал 310 новых случаев заражения. Общее количество больных составило 31 474 человека.

За день из больниц выписали 124 пациента. С начала пандемии 19 868 жителей региона перебелили COVID-19. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 декабря 2020 г.

Инфографика: коронавирус74.рф

За сутки зарегистрировали 15 смертей пациентов с подтвержденным коронавирусом. У трех женщин (81 года, 93 года, 83 года) и шести мужчин (46 лет, двоим по 78 лет, двоим по 83 года и еще одному 85 лет) новая инфекция стала основной причиной смерти. У шести погибших были другие заболевания:

— пациент, 40 лет: декомпенсированное легочное сердце, шок;

— пациент, 56 лет: алкогольный гепатит, шок;

— пациент, 60 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, сердечно-легочная недостаточность;

— пациент, 84 года: сахарный диабет, нефропатия;

— пациент, 90 лет: ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Чиновница минздрава попалась на взятках

В Челябинске задержали начальника управления лекарственного обеспечения регионального минздрава Арину Устюгову. Ее обвиняют в получении взятки от представителя американской компании Johnson & Johnson. Как узнала «Комсомолка», она получила около полумиллиона рублей в обмен на информацию о детях со спинальной мышечной атрофией (СМА).

В московском офисе Johnson & Johnson отказались комментировать произошедшее.

— Мы не обладаем достаточной достоверной информацией и не комментируем данную ситуацию, — ответили на запрос КП-Челябинск.

Слухи о локдауне

Алексей Текслер опроверг слухи о локдауне, распространяемые в мессенджерах и соцсетях. Так в родительских чатах появилась информация о закрытии школ, магазинов и кинотеатров. Губернатор подчеркнул, что эпидситуация в регионе остается стабильной.

— Наши усилия, в первую очередь в сфере здравоохранения, дают результат. Также работают и ограничительные меры. Поэтому оснований усиливать ограничения у нас пока нет. Мы это не планируем делать. Основная задача сегодня — это сосредоточиться на соблюдении тех правил, которые уже существуют, — отметил глава региона.

Ликвидация горздрава

В Челябинске ликвидируют горздрав, которому подчиняются больницы, скорая помощь и другие медструктуры города. Зачем нужны такие перестановки, объяснила первый вице-губернатор Ирина Гехт. Среди плюсов — объединение скорой помощи, создание единой диспетчерской, упрощение маршрутизации пациентов.

— Пандемия показала, что при существовании единой диспетчерской возможно переброска транспорта в те точки, где он остро востребован. Например, когда был резкий подъем заболеваемости в Челябинске, — добавила Ирина Гехт.

Антитела: есть или нет?

На этой неделе в Челябинской области проходит третий этап исследования иммунитета к новой коронавирусной инфекции, в рамках которых у волонтеров снова берут анализы на антитела. В числе волонтеров и наш журналист. Ранее мы рассказывали, что в прошлый раз у нее нашли антитела и разобрались, что значит коэффициент позитивности и какой он должен быть.

Сегодня Ирина Фадюшина сдала кровь. На этот раз даже ничего не спрашивали, хотя в сентябре интересовались, в каких регионах был за последние три месяца, выезжали ли за границу. Результаты обещали прислать на почту через месяц.

— Благодаря волонтерам, принявшим участие в исследовании, мы уже знаем, как формировался иммунитет к коронавирусу у жителей нашей области в период эпидемического процесса в июне и в сентябре. Дополнительное обследование в декабре не только покажет количество новых переболевших лиц, но и поможет ответить на вопрос: как сохраняется приобретенный иммунитет, — прокомментировали в Роспотребнадзоре.

Тысячи волонтеров в пандемию

Во время пандемии в Челябинской области расширяется волонтерское движение. Сотни южноуральцев вызвались помогать тем, кто пострадал от коронавируса. На сегодняшний день в регионе больше тысячи волонтеров. И с каждым днем их становится все больше.

Появились автоволонтеры, которые стали развозить врачей на собственных машинах. Также в колл-центре по вопросам пандемии коронавируса работают 25 добровольцев. Они консультируют людей, которые не могут дождаться или вызвать врача, и объясняют, что делать при появлении симптомов COVID-19.

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 17 декабря 2020 г.

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