На Чемпионате России по фигурному катанию состоялась жеребьевка на второй соревновательный день у девушек. 26 декабря они представят произвольную программу. Ее откроет Валерия Костина, а завершит Дарья Усачева. Лидер соревнований после короткой программы Анна Щербакова выступит предпоследней — под пятнадцатым номером.Номера выходов распределились так:1. Валерия КОСТИНА2. Анна ФРОЛОВА3. Станислава КОНСТАНТИНОВА4. Арина ОНИЩЕНКО5. Мария ТАЛАЛАЙКИНА6. Станислава МОЛЧАНОВА7. Софья САМОДУРОВА8. Анастасия ГУЛЯКОВА9. Ксения ЦИБИНОВА10. Майя ХРОМЫХ11. Елизавета НУГУМАНОВА12. Елизавета ТУКТАМЫШЕВА13. Александра ТРУСОВА14. Камила ВАЛИЕВА15. Анна ЩЕРБАКОВА16. Дарья УСАЧЕВАЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru