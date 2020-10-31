Причины взрыва в центре Челябинска: как горела кислородная будка возле ковидной больницы

Сейчас устанавливаются причины взрыва кислородной будки возле ГКБ№2. По данным МЧС, она была смонтирована недавно и только сегодня запущена в работу.

По словам очевидцев, сначала возник пожар. Несмотря на попытки его потушить, огонь усилился и произошел взрыв.

Вот так выглядит сейчас кислородная станция. Фото: читатель КП

— На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения произходило возгорание кислородной будки, пристрой к зданию общежития (перепрофилировано под стационар ГКБ №2). Огнем были охвачены 1 и 2 этажи здания. Повреждено остекление рядом стоящего 9-ти этажного жилого дома, — прокомментировали в МЧС региона.

Пока рассматривается несколько версий причин ЧП. В их числе нарушение технологии при монтаже оборудования. Сейчас проводится проверка и выясняются все детали установки будки.

Мощный взрыв прогремел в начале 12-ти. Фото: читатель КП

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