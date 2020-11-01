Что происходит на месте взрыва кислородной станции в центре Челябинка на второй день

Проход к месту ЧП закрыт, на улице дежурит Росгвардия и полиция. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На месте взрыва кислородной станции в ковидном госпитале ГКБ № 2 полным ходом идут восстановительные работы. Сегодня утром там побывал фотокорреспондент «Комсомолки» Валерий Звонарев.

Большая часть территории уже очищена от мусора студенческими строительными отрядами. В воскресенье утром чиновники обошли все квартиры пострадавшего от взрыва жилого дома и побывали в коридорах больницы. Масштабы ущерба уже ясны, строители приступили к расчистке и ремонту зданий.

ЭПИЦЕТР ВЗРЫВА

Еще вечером кислородный баллон отправили на экспертизу. Перед этим из станции стравили весь кислород. Угрозы нового взрыва нет. По характеру повреждений специалисты должны понять, что же стало причиной пожара, а затем и взрыва.

У больницы все еще дежурят пожарные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ЖИЛОЙ ДОМ НА ЛЕНИНА, 82А

Жители отказались переезжать в маневренный фонд. Практически все ночевали у родственников и знакомых. А наутро жильцов пригласили на обследование квартир. Попасть домой можно только в сопровождении полицейского. Территорию охраняют от мародеров.

Попасть домой можно только в сопровождении стражей порядка. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным правительства Челябинской области, восемь квартир в жилой высотке повреждены огнем, еще десять квартир залиты водой, которой тушили горящие балконы. В 21 квартире нужна экстренная замена окон.

Строители уже начала демонтировать старые рамы. К вечеру должны приехать новенькие оконные блоки.

Разбитые окна забили фанерой. Начался демонтаж искореженных рам. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Несколько квартир, которые не пострадали во время ЧП, уже подключили к электричеству. Их жильцам разрешили вернуться домой.

Панельный дом принял на себя всю силу взрыва, закрыв высотку со служебными квартирами ЮУрГУ. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Для всех жильцов дома создан единый чат, в котором люди обсуждают проблемы и получают оперативную информацию от властей. Кроме того, людям выдали нехитрые продуктовые работы. Власти области пообещали, что помощь получат владельцы трех пострадавших во время взрыва автомобилей.

КОВИДНЫЙ ГОСПИТАЛЬ

Чтобы не разморозить здание, с вечера его окна заколотили щитами. Сегодня утром в госпиталь подали отопление. Однако о возвращении пациентов пока нет и речи — отделение ждет серьезный ремонт.

В правом крыле полностью выгорела одна палата. В других выбиты оконные рамы, в помещениях клинки обрушились подвесные потолки.

Палаты и коридоры больницы обработаны дезсредствами, чтобы строители не подхватили здесь коронавирус.

Ремонтные работы в больнице стартую в понедельник, 2 ноября.

После взрыва сотрудники госпиталя собрали вещи эвакуированных пациентов — уже сегодня их отвезут владельцам.

ОБЩЕЖИТИЕ

Студенческому общежитию ЮУрГУ повезло немного больше — открытое пламя до здания не добралось. Но взрывной волной и здесь выбило окна.

По данным вуза, повреждены больше 170 окон. Сейчас они запечатаны, но уже на следующей неделе все полностью восстановят. Студенты из пострадавших комнат временно переехали в новое общежитие ЮУрГУ.

Во дворе установили контейнеры для строительного мусора. Пока в них выносят рамы и стекла. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С вечера территорию охраняет полиция и Росгвардия.

На помощь городу в эти непростые дни пришли и местные предприниматели.

Медикам подвозят горячие обеды. Фото: пресс-служба мэрии.

Уже второй день подряд они подвозят к месту ЧП горячие обеды, чтобы накормить специалистов, которые задействованных в ликвидации последствий ЧП.

Взрыв произошел утром 31 октября на территории ГКБ№ 2, на базе которой работает ковидный госпиталь. Очевидцы сняли момент пожара и взрыва на видео. Пришлось эвакуировать всех пациентов - 158 больных.

Сейчас в городе введен режим ЧС. СК возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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