За последние четыре месяца Владимир Дмитриев переболел дважды. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Поборов тяжелую болезнь, многие задаются вопросом — можно ли повторно заразиться коронавирусом. Челябинец Владимир Дмитриев (имя и фамилия по его просьбе изменены, — Прим. ред.), несколько лет назад переехавший в Москву, уверен, что переболел новым вирусом дважды. Такие выводы он сделал по результатам анализов частной лаборатории. Сначала в его крови обнаружили сформированные после первой встречи с инфекцией антитела к COVID-19, но спустя несколько месяцев положительный результат дал и ПЦР-тест.

ОБОШЛОСЬ БЕЗ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

— Больше недели назад закончился мой карантин в связи с повторным заражением коронавирусом, несмотря на наличие иммуноглобулинов (защитных белков) в достаточном объеме (14,71), которые сформировались после первого заражения, — рассказал Владимир Дмитриев. —Поэтому два раза перенести COVID-19 вполне реально.

По словам Владимира, между первым и вторым заражением прошло примерно четыре месяца. В первый раз он перенес инфекцию на ногах.

— Беспокоило только горло, насморк. То, что это ковид, узнал после сдачи крови на антитела, — продолжает парень. — Но во второй раз инфекция протекала тяжелее, хотя обошлось без госпитализации.

Повторный тест на коронавирус Владимир сдавал в частной лаборатории. Набор для взятия материала на исследование методом ПЦР курьер привез ему на дом, и результат оказался положительным. Вот только врачи говорят, что верить такому анализу можно не всегда.

Врачи говорят, что ПЦР-тест на коронавирус у переболевших инфекцией людей может дать ложноположительный результат. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

РЕДКИЕ СЛУЧАИ

— Повторным доказанным заражением, данные о котором вносятся в официальную статистику, считаются те случаи, когда вирус подтвержден не по ПЦР-диагностике, а именно вирусологически, — объяснил главный внештатный пульмонолог управления здравоохранения администрации Челябинска Владимир Антонов. — Не всегда положительный повторный мазок на COVID-19 связан с повторным заражением. У людей, которые уже переболели летом, циркулирующие остатки вируса в организме могут давать ложноположительные ПЦР-тесты.

При этом специалист не стал отрицать, что случаи повторного заражения человека коронавирусом за короткий промежуток времени бывают. Но их очень мало.

— На прошлой неделе во всем мире, по официальной статистике, было зарегистрировано 24 подтвержденных повторных случая заражения COVID-19, — сказал Владимир Антонов. — Еще раз подчеркну, что это во всем мире.

Челябинская область в ковидном режиме живет всего полгода, и за это время, по словам главного пульмонолога города, данных о повторных случаях коронавируса не зарегистрировано.

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