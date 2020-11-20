проверить сатурацию можно не только в поликлинике, но и в аптеке. Главное — знать нужный адрес. Фото: пресс-служба Минздрава Челябинской области, Валентина Ваганова

В Челябинской области на полтора месяца продлили режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса. При этом в государственные аптеки закупили пульсоксиметры, чтобы люди могли бесплатно измерить там уровень насыщения крови кислородом — сатурацию. В нашем регионе они есть по 238 адресам, и уже можно выделить топ-10 городов, в которых их приборов больше всего. Публикуем получившийся рейтинг и заодно смотрим, какая ситуация с устройствами в поселках и селах Южного Урала.

Полный список адресов, где можно оценить состояние свое здоровья, КП-Челябинск предоставила заместитель директора «Областного аптечного склада» Наталья Денисова. В перечне 238 адресов аптек, разбросанных по всей Челябинской области. Для удобства мы оформили их в одну картинку.

Инфографика: Сергей Зверев

Больше всего устройств в Челябинске. Областной центр в нашем рейтинге лидирует с существенным отрывом — пульсоксиметры для бесплатного использования есть в 40 аптеках. Чтобы вы не мотались по городу в поисках нужной, рекомендуем заранее ознакомиться с адресами и заодно посмотреть, в каком районе устройств больше всего.

На второй строчке нашей «десяточки» — Магнитогорск. Пульсоксиметров в этом городе 19. И завершает тройку лидеров Златоуст — 12 приборов для измерения сатурации на весь город. Чуть меньше — 11 — в Озерске, и это четвертое место.

На пятой строчке рейтинга по количеству медицинских устройств по измерению кислорода в крови — Троицк. В аптеках этого города есть семь пульсоксиметров. В Копейске их шесть, и так уж совпало, это шестое место.

Седьмую строчку топ-10 делят сразу четыре города: Трехгорный, Кыштым, Миасс и Снежинск. Их жители могут проверить состояние своего здоровья в пяти аптеках. На восьмом месте — Южноуральск, Коркино, Касли, Сатка и Усть-Катав. В каждом из этих городов есть по три пульсоксиметра.

Целых два медицинских прибора для измерения сатурации позволили Еманжелинску, Аше, Верхнеуральску, Карабашу, Карталам, Катав-Ивановску и Кусе разместиться на девятой строчке рейтинга.

На вес золота пульсоксиметр должен быть для жителей Бредов, Верхнего Уфалея, Миньяра, Нязепетровска, Пласта, Сима, Чебаркуля и Юрюзани. Еще бы, он у них есть всего в одной аптеке.

Поселки и села в челябинской области без пульсоксиметров тоже не оставили. Они есть в общей сложности, в 45 аптеках.

Инфографика: Сергей Зверев

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Сниженный показатель сатурации — один из симптомов коронавируса. Какие значения у взрослых считаются нормой, и что может вызвать погрешность данных, КП-Челябинск рассказала заведующая терапевтическим отделением Челябинской областной клинической больницы № 2 Ольга Гузь.

В Челябинской области режим повышенной готовности продлили до 27 декабря. В регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Аналогичные ограничения в регионе действуют и на массовые мероприятия минсоца и минкульта, в том числе в столице Южного Урала из-за коронавируса отменили новогоднюю елку главы города. И опасения властей выглядят логичными: Зараженных COVID-19 в регионе становится все больше, их число с начала пандемии приближается к 24 тысячам человек.

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