Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО №3. Фото ТАСС/ Антон Новодережкин, google.com/maps

Националист Максим Марцинкевич оставил третью предсмертную записку. Судмедэксперты обнаружили ее во рту Тесака: она была завернута в полимерный материал. В ней он отрицает вину в убийствах, в которых сознался ранее.

Информация об этом значится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Марцинкевича. Сканы документа опубликовал его адвокат Алексей Михальчик. В нем сказано, что из содержания третьей предсмертной записки, оставленной Тесаком, следует, что он «убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил».

Информация о третьей предсмертной записке Тесака в Сети разместил адвокат Марцинкевича. Фото: Адвокат Алексей Михальчик г. Москва / Vk.com

Известно, что исследование тела Тесака проводилось в Челябинском областном бюро судебно-медицинской экспертизы.

Следственный комитет продолжает проводить процессуальную проверку по факту смерти Максима Марцинкевича и пока считает, что она не носит криминального характера.

Напомним, тело Тесака было найдено утром 16 сентября в одиночной камере челябинского СИЗО № 3. Рядом с ним лежали предсмертные записки, в которых Марцинкевич просил передать гражданской жене книгу и личный дневник, а также извинялся перед администрацией изолятора «за доставленные хлопоты». В Челябинске Марцинкевич был временно. Он должен был отправиться в Москву. Ранее Тесака несколько раз привлекался к уголовной ответственности, в том числе за экстремизм, разбой и хулиганство.

Следственный комитет и прокуратура начали проверку инцидента. Основной версией являлся суицид. При этом Тесак в нескольких письмах сообщал, что никогда не совершит самоубийство и призывал не верить в такой исход.

Позже следователи заявили, что перед смертью он признался в серии убийств, а также указал места криминальных захоронений. Это якобы могло стать мотивом для ухода из жизни. Адвокат Марцинкевича Алексей Михальчик при этом заявлял, что не верит в суицид своего клиента, и направил жалобу на действия следователей в Центральный районный суд Челябинска. Но СУ СК России по Челябинской области во второй раз отказал в возбуждении дела по факту смерти Максима Марцинкевича. Следователи считают, что националист покончил с собой в камере СИЗО.

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