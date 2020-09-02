Анвар Гатиятулин подписал контракт с "Трактором" на три года. Фото ХК "Трактор".

Генеральный директор клуба Иван Савин, отвечая на вопрос о задачах клуба на новый сезон, отметил, что главное – вернуться к стабильной игре, на лидирующие позиции и стараться выигрывать в каждом матче. Что касается размера бюджета «Трактора», то здесь руководители команды предпочли помолчать, сказав лишь, что спонсорская помощь в этом сезоне не стала меньше, а сами меценаты остались те же. Напомним, в прежнем сезоне общий бюджет «Трактора» составлял порядка 1,3 млрд. рублей.

Главный тренер «медведей» Анвар Гатиятулин считает, что подготовительный сезон получился неполноценным.

— Да, было много черновой работы, общефизической подготовки. Эта базовая подготовка не пройдет даром. За физподготовку я бы поставил «плюс», за игровую практику – «минус». В этом межсезонье нам не удалось провести запланированное число контрольных матчей. Полноценный турнир для «Трактора» прошел только в Уфе. Кубок губернатора Челябинской области был отменен… Будем корректировать действия звеньев уже по ходу сезона. По рекомендации тренеров «Челмета» привлекать в состав молодых игроков, который не удалось просмотреть во время предсезонной подготовки, — сказал Анвар Гатиятулин.

Кстати, окончательный состав на игры «Трактора» будут объявлять исходя из заключений аккредитованной лаборатории КХЛ. Если у кого-то из игроков обнаружат коронавирус, он не будет допускаться на матчи.

— Пока в команде один подтвержденный случай заболевания COVID-19. Болезнь бессимптомная и протекает в легкой форме. Фамилии игрока называть не буду, — добавил Иван Савин.

Одни из главных тем пресс-конференции – ограничения по числу болельщиков на трибунах, новая билетная программа, и изменение фирменного стиля команды.

Иван Савин сразу подчеркнул, что практически все билеты на предстоящие домашние матчи «Трактора» раскуплены, равно, как и абонементы на сезон.

— На трибуны, согласно распоряжению и рекомендациям Роспотребнадзора, мы продали примерно 35 процентов от количества зрительных мест в зале. Плюс – VIP-ложи и ресторан. Всего арена будет заполнена примерно наполовину от заявленной вместимости 7500 мест. В таком процентном отношении будут продаваться билеты на домашние игры «Трактора» до конца режима снятия ограничений. Аншлаг на первых матчах будет гарантирован. Почти все билеты и сезонные абонементы уже распроданы, — сообщил Иван Савин.

Гендиректор согласился с тем, что не все болельщики приняли изменение логотипа и фирменного стиля команды, но подавляющее большинство положительно отнеслись к таким переменам.

— На протяжении 30 лет «Трактор» не менял логотип и стиль. Настало время сделать его более современным, — объяснил Иван Савин.

Кстати, гендиректор подчеркнул, что фирменная атрибутика «Трактора» в новом исполнении уже появилась в точках продаж, в том числе, и в магазине ледовой арены.

Болельщикам на заметку

В ледовой арене «Трактор» буфеты работать не будут, поэтому на голодный желудок лучше не ходить. В продаже появится только вода, каждую бутылку продавец будет обязан протереть.

По распоряжению Роспотребнадзора зрителям на арену разрешили проходить без перчаток, но в масках.

Напомним, стартовая игра «Трактора» в чемпионате КХЛ сезона 2020-2021 пройдет в четверг 3 сентября в Челябинске. Соперник – «Автомобилист» (Екатеринбург). Начало в ЛА «Трактор» в 19.00.

Подробнее: Расписание матчей «Трактора» в чемпионате КХЛ 2020-2021.

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