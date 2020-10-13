Еще три года назад проект «Другая медицина» выглядел так: никому неизвестный фельдшер Евгений Косовских приезжал на своей «Ладе Калине» на теплотрассу, открывал багажник, и организовывал «медпункт» для бездомных прямо на улице.А сегодня «Другая медицина» — это большой центр, где не только выхаживают бездомных, но и проводят уроки здоровья для бабушек, устраивают бесплатные занятия по йоге, помогают попавшим в беду. А основателя проекта, Доктора Женю, знают даже на других материках.КП-Челябинск Евгений провел экскурсию по новому дому «Другой медицины» и рассказал, как сейчас живет проект.ТРИ МИЛЛИОНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА«Другая медицина» разместилась на первом этаже жилой пятиэтажки на Марченко, в здании бывшей детской больницы. Помещение выделили городские власти еще в октябре прошлого года. Почти год волонтеры вместе с помощниками ремонтировали его и создавали уют. Задача была сделать центр, где каждый бы почувствовал себя, как дома.— Жители первое время сердились. Говорили: «У нас приличный дом, а тут бездомные — это туберкулез и другие болезни». Но мы им все объяснили. Туберкулез можно и в маршрутке поймать, а мы бездомных осматриваем, — рассказывает Доктор Женя. — К тому же, мы помогаем не только бездомным. Например, во время вспышки коронавируса, когда врачи были сильно загружены, мы делали перевязки дедушке, который живет неподалеку. Он был после операции по замене тазобедренного сустава. К нам обратился его брат из Златоуста, сам врач, попросил наблюдать, перевязывать. Мы навещали дедушку ежедневно, в течение месяца.По словам, Евгения, сейчас жители двора сами приходят в центр — и за помощью, и с желанием помочь другим.Здание центра похоже на частную клинику: светлое, просторное, теплое с дизайнерским ремонтом. А в начале года тут были пустые кабинеты с обшарпанными стенами и рваным линолеумом. Со стройматериалами волонтерам помог один из строительных гипермаркетов. А обставить центр оборудованием, мебелью и техникой позволил президентский грант в три миллиона рублей. Его «Другая медицина» получила как некоммерческая организация, которая помогает бороться с распространением коронавируса.— К нам периодически приезжает врач-инфекционист из горбольницы №8. Осматривает подопечных, и, если выявляет у кого-то признаки коронавируса, мы изолируем больного в специальный бокс. Вызываем скорую, она увозит пациента в больницу. А больница уже принимает его и лечит, даже если у него нет документов, — говорит Евгений. — Мы первая организация в России, которая начала заниматься профилактикой коронавируса среди бездомных. Вы видите, какие очереди у нас в больницах сейчас. «Домашние» люди часами и даже днями ждут помощи. А бездомным попасть на прием вообще нереально.Доктор Женя объясняет, у бродяг риск подхватить коронавирус гораздо выше. А если будет вспышка среди них, болезнь моментально разнесется по городу. У одного подопечного «Другой медицины» уже подозревали ковид, к счастью, оказалось, это была обычная пневмония.ВСЕ ПО-ДОМАШНЕМУРемонт притянул в проект новых людей. Анна, инженер с большим опытом в строительстве, пришла, чтобы помочь обустроить дом «Другой медицины» — и осталась. Теперь она заведует складом, где хранятся вещи, лекарства, средства гигиены для подопечных, а еще готовит домашние обеды волонтерам. В день нашей встречи она заботливо угощала всех супом, рулетом с курагой и домашним сыром.— Аня сказала, что пришла помогать именно мне, Евгению. Очень многие люди приходят почему-то помогать не организации, а лично мне. Я сначала обижался, а потом понял, что люди хотят помочь, потому что я помогаю другим, вот и все, — рассказывает Доктор Женя. — У Анны есть семья, дети. Она ездит из маленького поселка, который находится под Копейском. Тратит бешеные деньги на такси и находится тут с утра до вечера. Она у нас молодец. Когда все волонтеры уже падают от бессилия, продолжает работать. Как и я же, вечный двигатель.Рассказывать о себе Анна не стала и не разрешила себя фотографировать. Говорит, пришла в проект не для славы.— Знаете, многие сюда идут за пиаром. Они приходят, чтобы их увидели, узнали. Они помогают, а потом пропадают. У нас через проект прошло столько человек, вот честно. А остается определенный костяк, и он не меняется. 80% приходит за хайпом, но некоторые остаются надолго, понимая, что это глубоко.Я хочу, насколько моих сил хватит, помочь этому мальчику (Евгению — прим. авт.). Да он спотыкается, его без конца осуждают, нападки со всех сторон, завистников очень много. Он это все делает не для себя! Он сам живет на съемной квартире, ходит, бывает, в порванных вещах. Человек думает про себя в последний момент. Иногда спрашивают, а где у него жена, дети. Вот его жена, вот его дети, — делится Анна, указывая на стены центра. — У него семья — это все люди.Еще один новый человек в «Другой медицине» — Айгуль. В этом году она окончила вуз по специальности «Менеджмент социально-культурной деятельности». Айгуль пришла в проект в апреле, чтобы помочь Евгению написать грант. А сейчас работает здесь контент-менеджером.— Моя подруга по институту, дизайнер, пришла сюда, хотела разрисовать стены. Разговорилась с Женей, и он сказал, что ему нужен человек, который будет заниматься грантами, — говорит Айгуль. — Во время моей первой встречи с Евгением пришла женщина попросить помощи. Это мама солдата, который здесь служил. У него начались проблемы с глазом, конъюнктивит. Болезнь запустилась, военный госпиталь не хотел переводить солдата в обычную больницу. Мать негде не могла найти помощи и пришла к Евгению. Тогда я поняла, что это то место, где я сейчас хочу быть. Женя не откажет никому в помощи, он во все истории старается вникнуть, понять и приложить свои усилия. Благодаря «Другой медицине» я начала задумываться о том, что тот мир, который я вижу, не всегда правдивый мир. Не следует сразу кидаться и делать какие-то выводы, судить людей. Прежде всего, нужно узнать, что и почему. И постараться просто понять человека.БЕЗДОМНЫЕ В ШОКЕ ОТ БОЛЬНИЦЫБездомные, никогда не бывавшие в приличных медучреждениях, впадают в шок, заходя в центр. Они привыкли, что их гонят от таких мест, а здесь им рады и готовы вылечить.— Сегодня услышала такой разговор, — рассказывает Анна. — Разговаривают бездомные, женщина и мужчина. Он спрашивает ее: «А что это такое, это какая-то частная клиника?». А она говорит: «Нет, это наша». А он: «В смысле, наша?». «Это наша больница, для нас». Так приятно было! Сижу за компом, и у меня чуть слезки не закапали.Видя порядок и чистоту, бродяги даже сами надевают бахилы на входе.— Еще бездомные не могут поверить, что это бесплатно. Они думают, что за них это оплачивает реабилитационный центр или еще что-то. Когда я делаю им перевязки, я объясняю, что это все для них, оплачивается за счет грантов, которые мы писали ночами. Даже бездомные сомневаются в том, что помощь здесь бесплатная, а что говорить о домашних, — отмечает Евгений. — Люди часто спрашивают, почему у них в поликлинике не так. Но я говорю, этот вопрос не ко мне, а к главным врачам и т.д. у меня было желание сделать, и я сделал.ПОМОЩНИК, ЛИШЕННЫЙ КРОВАГотовить «больницу» помогал 54-летний бездомный Эдуард. Он жил в реабилитационном центре, подопечные которого не раз обращались к Доктору Жене. Когда в центре спросили, кто хочет помочь команде, Эдуард откликнулся. Деньги за работу он не брал, иногда лишь принимал по 100-200 рублей на сигареты и на дорогу.— Как-то Эдик пришел с подвывихнутой рукой, мы ее перевязали и сказали, что сегодня он может не работать. Но Эдик возразил: «Нет, надо потолок доделывать». А однажды мы работали, и он вдруг куда-то пропал. Мы нашли его в курилке. У него поднялось высокое давление. Перетащили в медкабинет, таблетку под язык, стали «капать». Позже, когда мы попросили его помочь уже с другим участком, спросили, сколько по оплате. Он сказал: «Нисколько», и показал на вены.Эдуард приехал в Челябинск на заработки из Абхазии много лет назад. Заработал крупную сумму. А так как он любитель выпить, решил это отметить в компании. В итоге деньги у него отобрали, а его самого избили до полусмерти. Он больше месяца лежал в коме.— Врачи его подняли на ноги — и на улицу. А куда его еще? За это время его государство перешло в статус другого. И возвращаться ему было некуда. Конечно он пытался восстановить документы и прочее. Но не вышло, — говорят волонтеры.ХОСТЕЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВВ центре «Другой медицины» сделали даже «хостел» для студентов-медиков, которые будут проходить тут практику, и зарубежных гостей. Волонтеры сейчас ждут врачей из Португалии и Чехии, которые хотят развивать уличную медицину в своей стране.— Студенты-медики, помогая нам, получают волонтерские часы. Они учитываются при поступлении в ординатуру, — объясняет Евгений. — Студенты приходят к нам после занятий, мы их кормим, они могут у нас принять душ, переодеться, немного отдохнуть. Сейчас нам, например, помогает студент третьекурсник из Курганской области. У него папа кардиолог, мама работает в скорой помощи. Накануне вот он пришел в обед и уехал в 12 ночи, помогал и с перевязками, и с ремонтом.А летом в гости приезжал 27-летний спортсмен из Оренбурга. Он узнал о проекте через соцсети и просто захотел помочь. Помогал с ремонтом, жил в центре. Заодно посмотрел Челябинск и Екатеринбург.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Коллеги могут не понять»: челябинский полицейский сначала штрафовал бездомных, а теперь помогает имОб участии в проекте силовик на работе не распространяется (подробнее)«Самоизоляция на теплотрассе»: как живут бездомные в Челябинске во время пандемииАвтор проекта «Другая медицина» Евгений Косовских — в эфире радио «Комосомольская правда» (подробнее)Жительница Челябинска спасла на улице незнакомца с амнезиейОн оказался в другом городе, после того, как его увезли в больницу (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru