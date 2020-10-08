Сделала 100 переводов: пенсионерка из Челябинской области отдала мошенникам три миллиона

Женщина сняла деньги со вклада, а также с карт разных банков и обналичила кредитку. Фото: Евгения ГУСЕВА

63-летняя жительница закрытого города Снежинска перевела мошенникам почти 3 млн рублей. Она попалась на распространенную схему, когда аферисты представляются банковскими работниками и предупреждают, что неизвестные пытаются украсть деньги с карты.

Для убедительности мошенники заявили пенсионерке, что информацию о действиях с картой ей подтвердит «полицейский». Через некоторое время «силовик» позвонил. Сказал, что телефон прослушивается, и запретил рассказывать кому-либо об этом разговоре.

Пенсионерка поверила в историю, и испугавшись, что останется без сбережений, согласилась перевести их на «защищенный» счет. На следующий же день сняла деньги со вклада, а также с карт разных банков, обналичила кредитку.

Лже-сотрудник банка контролировал ее действия и постоянно был на связи. Позже он продиктовал номера телефонов, на которые обманутая перевела больше 2 млн.

— Через два дня пенсионерке вновь позвонил мнимый сотрудник банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредит. Убедил при этом самой оформить кредиты в трех различных банках на общую сумму 810 тыс. рублей — якобы, чтобы уберечь сбережения. Деньги женщина перевела также на продиктованные номера телефонов через банкомат. В общей сложности она совершила более 100 переводов, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Лишь после того, как деньги ушли, женщина решила поинтересоваться документами на «безопасные» счета. Но ни один номер, с которого ей звонили, не отвечал. В общей сумме она лишилась 2,9 млн рублей.

Похожие преступления произошли также в Магнитогорске и Южноуральске. Мошенников сейчас ищет полиция.

— Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Максимальное наказание по ней составляет до 10 лет лишения свободы, — добавили в полицейском главке.

НА ЗАМЕТКУ

Как защититься от мошенников

— Не сообщать никому данные банковской карты и поступившие по смс пароли.

— Положить трубку, если просят данные карты. Сотрудники банка никогда не запрашивают такую информацию и не предлагают перевести деньги на другие счета.

Помните, задача мошенника — напугать вас и не дать времени проанализировать ситуацию. Поэтому он будет настаивать, чтобы вы выполнили его требования как можно быстрее. Не теряйте бдительности и трезво оценивайте происходящее.

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