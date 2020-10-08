Ничего святого: в Челябинске мошенники попытались нажиться на больном, прикованном к постели

Мошенники представлялись волонтерами и якобы собирали деньги для больного челябинца Вячеслава. Фото: Другая медицина, Анастасия Осипова

В Челябинске мошенники продолжают зарабатывать на чужом горе. И их схемы становятся все бесчеловечнее. На этот раз они попытались нажиться на благотворительном проекте «Другая медицина», который помогает бездомным и всем нуждающимся. Для обмана выбрали душераздирающую историю челябинской семьи.

У Вячеслава рак гортани. Он пережил операцию и курс химиотерапии, после которой из-за нехватки кальция кости стали «пластилиновыми». Мужчина прикован к постели. На теле образовались пролежни, которые очень болят. В горле — послеоперационная дыра, Вячеслав не может сказать ни слова. Ухаживает за ним супруга. Чтобы поднять мужа, она нахваталась кредитов.

Помочь семье решили волонтеры «Другой медицины», объявили сбор средств во «ВКонтакте». Под постом о сборе аферисты начали «обрабатывать» людей. Они писали желающим помочь и просили перевести деньги «для Вячеслава» на карту. Хотя Евгений Косовских и его помощники собирают пожертвования только через расчетный счет или сайт проекта.

Волонтеры решили помочь семье. Навестили больного лично. А затем объявили сбор средств в соцсетях. Фото: Другая медицина

Волонтерам «Другой медицины» известно об одной пострадавшей. Девушка сама сообщила, что стала жертвой мошенников. Пострадавших может быть и больше, пост о помощи собрал 89 комментариев. Вероятно, обманщики написали ни одному комментатору.

Девушка, пострадавшая от мошенников, сама рассказала об этом волонтерам. Скриншот: Другая медицина

Евгений связался с мошенницей и попросил вернуть деньги пострадавшей.

— Эта девушка врет. Она ничего не скидывала, — ответила аферистка и заблокировала волонтера.

Мошенница заявила, что пострадавшая врет. Фото: Другая медицина

Евгений отмечает, что мошенники «поселились» в его группе, когда началась продажа книги «Другая медицина». Они писали людям лично и «продавали» экземпляры.

— Тогда мы за своей счет отправляли обманутым книги, они же не виноваты, — говорит Евгений.

А недавно мошенники попытались надуть пожилых подписчиц группы.

— Мы выложили объявление, что набираем группу бабушек в школу здоровья. И не написали, что занятия будут бесплатными. Думали, это итак всем понятно, мы же некоммерческая организация. Этим и воспользовались мошенники. Они писали бабушкам, которые оставили комментарии под постом, и просили с них 5000 рублей. Мы тут же пост исправили и большими буквами написали «бесплатно», — рассказывают волонтеры.

Мошенники попытались обмануть бабушек, которые заинтересовались постом про школу здоровья. Фото: Валентина ВАГАНОВА

На мошеннический развод через соцсети пожаловались и фотографы. Жертвами стали несколько девушек и фотограф — корреспондент КП-Челябинск. Аферисты писали моделям от ее имени и брали с них предоплату за фотостудию.

Также в области активизировались телефонные мошенники. Жительница Металлургического района Челябинска отдала лжебанкирам 1,3 млн рублей, а еще один горожанин переслал около 1 млн рублей псевдополицейским.

Чтобы не попасться тоже, прочитайте, какие схемы обычно используют мошенники.

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