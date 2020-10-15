Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 16 октября 2020: смерть артистки и очереди скорых на КТ

Врачи уже больше полугода работают в условиях пандемии коронавируса Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области усилил свой напор этой осенью. Количество заболеваний за сутки в этом месяце начало превышать уже за 100 случаев. Тем временем больным начали раздавать бесплатные лекарства от новой болезни. Однако у жителей области с подозрением на ковид возникают затруднения с прохождением компьютерной томографии.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 16 октября 2020.

Инфографика: коронавирус74.рф

По данным областного минздрава, на утро 15 октября, в регионе зафиксировано 18 182 случаев COVID-19. За прошедшие сутки болезнь нашли еще у 107 южноуральцев, двое из которых — школьники. Из больниц выписали 136 пациентов, а всего с начала пандемии выздоровели 13 837 человек. Еще 3 748 заболевших остаются под наблюдением специалистов.

COVID-19 унес жизни еще четверых жителей области. Это двое мужчин 81 года, и мужчина 78 лет. А также 58-летняя женщина. У всех были серьезные хронические заболевания, а коронавирус стал сопутствующим диагнозом. Всего от коронавируса в Челябинской области умерли 555 человек.

Статистика: yandex.ru/covid19/stat

Коронавирус в Челябинской области

На этой неделе в Челябинской области пациентам с COVID-19 с легкой и средней степенью тяжести протекания болезни начали бесплатно выдавать наборы лекарств — полный курс противовирусных и антибактериальных препаратов. Препараты приобретаются за счет областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области, одними из первых лекарства получили больные в Копейске и Чебаркуле.

— Получают и выдают препараты старшие медицинские сестры поликлиник. Каждый ведет журнал, отмечает: кто, сколько и какие препараты получил. Пациент также расписывается. Отчет заносится в систему, — говорит заместитель главврача по лечебной части больницы Копейка Лариса Кандакова. — Препараты мы привозим на дом, и пациенты довольны. Программа уникальна и однозначно на пользу.

В четверг, 15 октября, губернатор Алексей Текслер за заседании областного оперштаба по профилактике ОРВИ, гриппа и борьбы с COVID-19 еще раз четко обозначил свою позицию по переводу школ на дистанционное обучение.

— У нас нет никаких планов по переводу школьников и студентов на дистант. Есть отдельные истории в образовательных учреждениях, когда в силу той или иной эпидемиологической ситуации принимаются решения. Эта практика существовала всегда и по согласованию с министерством образования и Роспотребнадзором решения принимаются, — заявил губернатор.

Коронавирус в Златоусте

В Златоусте жалуются на многочасовые очереди в больницу на компьютерную томографию. По словам очевидцев, в это место также привозят жителей из других муниципалитетов. Они рассказывают, что не во всех населенных пунктах есть необходимое оборудование для диагностики. В результате возле медучреждения стоят около десятка машин скорой помощи из разных городов.

— Больные говорят, что в очереди стоят больше трех часов. И что сюда привезли также пациентов из Миасса, Карабаша и Чебаркуля, — рассказывают очевидцы.

Больные ждут своей очереди больше трех часов Фото: Валентина ВАГАНОВА

Коронавирус в Челябинске

В четверг, 15 октября, ушла из жизни ведущая актриса Челябинского театра драмы, заслуженная артистка России Марина Аничкова. Причиной смерти стал коронавирус, сообщает администрация театра.

— Блестящая актриса, талантливый режиссер, сценарист, активный театральный деятель и превосходный педагог... это невосполнимая потеря для всех нас, — замечают коллеги.

Марина Аничкова. Фото: cheldrama.ru.

В труппу Челябинской драмы Марина Аничкова пришла в 1974 году, после окончания Свердловского театрального училища. За 46 лет работы в театре она сыграла более 60 ролей и получила звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

— Обладая неординарным талантом, сценическим обаянием, умением вести за собой, Марина Юрьевна органично соединяла в себе два творческих начала: актерское и режиссерское — с одной стороны, дар сценариста и организатора — с другой, — замечают ее бывшие сослуживцы.

Бывший вице-губернатор Челябинской области и нынешний президент спортивного клуба «Челбаскет» Николай Сандаков вынужден был уйти на самоизоляцию перед стартом чемпионата Суперлиги-2. Вчера, 15 октября, он общался с представителями СМИ в формате онлайн и рассказал о причинах такого решения.

— Я ушел на самоизоляцию, но не потому, что заболел, а поскольку не так давно общался с теми, у кого обнаружен коронавирус. Так, что пока сижу дома на карантине. А команде на старте сезона и в остальных матчах желаю побольше побед. Главное закрепиться в профессиональной баскетбольной лиге и порадовать болельщиков качественной игрой, — подчеркнул Николай Сандаков.

Николай Сандаков отвечал на вопросы онлайн. Фото: БК «Челбаскет».

В мае и в сентябре этого года Роспотребнадзор брал анализы крови у волонтеров на антитела к COVID-19, чтобы узнать, какая часть населения перенесла коронавирус. На днях челябинцам начали поступать результаты второго теста.

Однако не все поняли, что означают эти итоги теста. У журналистки КП-Челябинск был выявлен «коэффициент позитивности: 2,3». Чтобы расшифровать формулировку, ей пришлось провести целое расследование. Подробности читайте в нашем материале.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 16 октября 2020 года.

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