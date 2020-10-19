В Челябинске зарегистрировали повторные случаи заражения коронавирусом

Чтобы не заразиться коронавирусом, некоторые челябинцы идут на крайние меры Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Среди челябинцев, которые заразились COVID-19 этой осенью, есть пациенты, столкнувшиеся с новой инфекцией во второй раз. О таких случаях рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Случаи повторного заражения есть. Однако люди переносят болезнь по-разному. Те, кто переболел по весне в легкой форме, сейчас слегли с тяжелыми пневмониями. А те, кто раньше болел тяжело, сейчас получают положительный результат, но не имеют никакой симптоматики, — сообщила Гехт.

По словам вице-губернатора, после окончания болезни естественная защита сохраняется около пяти месяцев, а затем антитела исчезают, и человек может подхватить инфекцию вновь.

Чтобы не заболеть повторно, медики рекомендуют использовать средства защиты даже тем, кто уже столкнулся с новой болезнью.

Тем временем в Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 1 ноября из-за эпидемиологической ситуации. Несмотря на эти ограничения, губернатор региона Алексей Текслер заявил, что областное правительство не планирует блокировать экономику на Южном Урале.

Ситуация с коронавирусом в Челябинской области заметно осложнилась этой осенью с ростом сезонных заболеваний. В связи с этим у больниц не получается обслужить должным образом всех своих пациентов — не хватает времени и рабочих рук. В итоге жители региона не могут несколько суток дождаться приезда скорой помощи. Чтобы хоть как-то разрешить проблему правительство региона вынуждено идти на крайние меры. Например, привлекать на помощь студентов медицинских вузов и колледжей, а также подключать таксистов к перевозке больных. Помимо этого, неотложки перевели на круглосуточный режим работы, а скорая помощь теперь выезжает только на срочные вызовы.

Однако проблемы на этом не заканчиваются. На прошлой неделе в Златоусте пожаловались на многочасовые очереди в больницу на компьютерную томографию. По словам очевидцев, в это место также привозят жителей из других муниципалитетов. Они рассказывают, что не во всех населенных пунктах есть необходимое оборудование для диагностики. В результате возле медучреждения стоят около десятка машин скорой помощи из разных городов.

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