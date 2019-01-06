Жильцы дома на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске отказываются здесь жить

В интернете появилась петиция: люди требуют полностью расселить многоэтажку в Магнитогорске, в которой обрушился один подъезд после взрыва газа. По состоянию на вечер 6 января, под ней подписались 3600 человек.

— После всего случившегося теперь страшно здесь жить. Весь этот ужас перед глазами. Как молодая семья мы теперь не сможем расшириться — вряд ли кто-то захочет покупать у нас эту квартиру, — заявила жительница дома на пр. Карла Маркса, 164 Ольга Гущенская.

Люди в соцсетях жалуются на трещины на стенах и потолке, появившихся после обрушения седьмого подъезда.

— В шестом подъезде на седьмом этаже пошла трещина от потолка до пола в стене, граничащей с подъездом. Но власти говорят, что расселять нас не будут, — негодует местный житель Андрей Михайлицын.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Вдобавок ко всему, людям психологически сложно жить в доме, пострадавшем от взрыва газа.

Между тем, пока чиновники говорят только о расселении двух подъездов — разрушенного седьмого и примыкающего к нему восьмого. С 5 января началась подготовка к демонтажу. На это время временно переселят жильцов пятого и шестого подъезда. Им предоставят временное жилье или выплатят ежемесячные компенсации за съем квартир.

Трещина в квартире шестого подъезда. Фото: Андрей Михайлицын.

Напомним, взрыв прогремел утром 31 декабря в доме на пр. Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Обрушился один подъезд. Погибли 39 человек. Основная версия случившегося — взрыв бытового газа. Всем, кто потерял свое жилье, власти купят новые квартиры. Речь идет о жителях седьмого и восьмого подъездов.

ОФИЦИАЛЬНО

Администрация Магнитогорска опубликовала на своем сайте данные экспертного заключения. В нем говорится, что полностью безопасно проживание в подъездах № 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Но не рекомендуется оставаться в своих квартирах жильцам 5 и 6 подъездов на время демонтажа аварийной части здания.

А В ЭТО ВРЕМЯ

6 января жители многоэтажки на общем собрании приняли решение о возвращении газа в дом. Также с этого дня в доме запустили лифты. Отопление и электричество есть. Коммунальщики провели пробный пуск горячей воды.

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