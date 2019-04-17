Ваня Фокин, выживший при обрушении дома в Магнитогорске, приедет в Челябинск на реабилитацию

Ванечка Фокин потихонечку ходит, держась за опору. Например, вдоль дивана. Быстро ползает, сам встает, опираясь и на травмированную ножку. Места переломов, искусно собранные врачами клиники доктора Рошаля, мальчика не беспокоят. Однако из-за вынужденной неподвижности во время долгого лечения мышцы ножек ослабли. По возвращении домой малыш прошел курс массажа, ЛФК. Стал увереннее стоять. Но мамины ручки все равно любит.

Напомним, годовалый Ваня Фокин чудом выжил при обрушении дома в Магнитогорске. Взрыв газа в многоэтажке на пр. Карла Маркса, 164 произошел 31 декабря в шесть часов утра.

Погибли 39 человек. Ваню достали из-под завалов, где он провел почти сутки. Мальчика доставили самолетом в столичную клинику. В феврале ребенка выписали домой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684916" frameborder="0"></iframe> Спасенный Ваня Фокин летит в Москву.Видео перелета Вани Фокина в Москву

— Ванечка с мамой Олей целыми днями, он к ней очень привязан. Но и за папой Женей гоняется, скучает. Любит играть со старшим братом. Может отобрать игрушку, хлопнуть по спине. Старший не обижается на маленького. Развитие Вани полностью соответствует возрасту, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» подруга Фокиных Анна Сумина.

Недавно Евгений Фокин опубликовал фото младшего сына. Ваня, как гриб-боровик, сидит в плетеной корзинке. На голове мальчика — тонкая шапочка. Под шапочкой — эластичный бинт. Почему?

— До сих пор не сошли коросты на висках. Чтобы малыш сам их не содрал, пока носит бинт. Ничего страшного для самочувствия, — объяснила Анна Сумина.

Ваня скоро приедет в Челябинск, на реабилитацию. Фото: Евгений Фокин.

Как рассказала Анна, скоро Ваня и мама Оля приедут в Челябинск, на краткий курс очередной реабилитации. Родители надеются, что после малыш пойдет ножками смелее, уже без опоры.

— На консилиуме врачи решили, что Ваня будет проходить реабилитацию в областной детской больнице, — сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685315" frameborder="0"></iframe> Ваня Фокин пришел в сознание и узнал маму.

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