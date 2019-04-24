2019-04-24T15:26:30+03:00
Общество

Ваню Фокина, выжившего под завалами в Магнитогорске, лечат без таблеток

«Комсомолка» заглянула в палату Челябинской областной детской больницы, где с мамой лежит самый известный в стране ребенок
Инна КУМЕЙКО
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Настроение у Вани боевое, аппетит и сон — отличные.Настроение у Вани боевое, аппетит и сон — отличные.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Годовалый Ванечка — герой и большой молодец. Не боится врачей и вспышек фотокамер. Сидит спокойно в кроватке и восхищенно мнет заводную птичку, которая трепещет крылышками.

Ваня Фокин очаровал челябинских врачей

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Ваня встает, держась за бортик кроватки, приседает на обе ножки, садится. Гулит, смешно пуская пузыри. С интересом смотрит на гостей. А чего переживать - мама Оля всегда рядом.

С опорой годовалый мальчик может стоять. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С опорой годовалый мальчик может стоять.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Сон нормальный, есть Ваня хорошо. Главное для нас сейчас — восстановить травмированную ножку. В палате мы одни, но в одиночестве не находимся: вокруг все время врачи, — говорит Ольга Фокина.

КАЖДЫЙ ДЕНЬ — ДЕСЯТЬ ПРОЦЕДУР

В отделение реабилитации Челябинской областной детской клинической больницы Ваня с мамой прибыли на 10 дней.

Каждый день ребенок ходит на десять процедур — массаж, ЛФК, занятия на тренажерах. А еще посещение релакс-комнаты с водным матрасиком: ложишься на него и плывешь по волнам...

Эта процедура формирует правильную постановку стопы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эта процедура формирует правильную постановку стопы.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Никаких таблеток и уколов. С Ваней занимаются логопед, педагог, психолог, специалисты по лазерной терапии, специалист по лечению светом.

Под обломками взорвавшегося дома в Магнитогорске, на морозе в - 26 градусов, десятимесячный Ваня провел 36 часов. Врачи московской клиники неотложной детской хирургии, куда доставили ребенка, были осторожны в прогнозах.

Когда мама рядом, жизнь хороша. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда мама рядом, жизнь хороша.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Тревожила сломанная в нескольких местах ножка. Заговаривали даже об ампутации. Ножку спасли. Но из-за травмы и долгой вынужденной неподвижности навыки хождения, которые начал было приобретать мальчик, были утрачены.

Чудом выжившего во время взрыва в Магнитогорске Ваню Фокина выписали из больницы.

ОРТЕЗ НА НОЖКУ

— Наша задача сейчас — скорректировать правильное положение ножки ребенка. Из-за длительного сдавливания тканей при низких температурах некоторые ткани атрофировались. Специальными процедурами мы возвращаем им кровоток, — объяснила корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» заведующая реабилитационным отделением областной детской больницы Алла Галимзянова.

Медицинские манипуляции мальчик переносит спокойно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Медицинские манипуляции мальчик переносит спокойно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Скоро для Вани изготовят ортезы — приспособления из мягкой дышащей ткани для правильной фиксации суставов. Надевают ортезы на несколько часов после сеанса массажа.

Весь нынешний год Ванечка будет проходит курсы реабилитации. Не исключено, что несколько курсов пройдет в Москве.

Кто молодец? Ваня молодец! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кто молодец? Ваня молодец!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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