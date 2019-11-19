Теперь я могу есть и улыбаться: итоги имплантации All-on-4
Отсутствие зубов, сложности в приеме пищи и эстетический дискомфорт — у героини проекта «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» Людмилы Степановой все эти неприятности позади. Именно она не только прошла кастинг среди прочих желающих, но и проделала непростой путь к своей новой улыбке.
Специалисты клиники «Зубной стандарт» помогли пациентке восстановить зубной ряд с помощью имплантации All-on-4 или «Все на четырех». Как изменилась жизнь нашей героини, как ухаживать за новыми зубами и всем ли подходит данный вид протезирования — смотрите в новой серии проекта.
Зубной стандарт. 10 серия.
Напомним, 72-летняя пациентка Людмила Федосеевна обратилась в клинику «Зубной стандарт» по совету дочери. «Родных» у нее осталось три зуба. На верхней челюсти пациентка носила съемный протез, а на нижней была просто оголенная десна. Благодаря терпению нашей героини и профессионализму докторов, ведущего хирурга-имплантолога Елены Коноваловой и стоматолога-ортопеда Камила Камилова, теперь она может не только свободно улыбаться. Людмила Степанова наконец-то вновь смогла почувствовать вкус любимых продуктов: мяса, яблок, орехов. Несколько месяцев, пока приживаются имплантаты, она будет ходить с временным протезом. А когда отек десен полностью спадет, ей установят постоянную несъемную конструкцию. Но уже сейчас пациентка может жить полноценной жизнью!
Имплантация с немедленной нагрузкой протезами All-on-4 или «Все на четырех» помогает пациентам решить сразу несколько проблем:
— минимальное хирургическое вмешательство: для установки протеза не нужно наращивать костную ткань;
— возможность сразу же после установки протезов принимать пищу и наслаждаться ее вкусом;
— прочная фиксация конструкции не позволит протезу выпасть или сместиться;
— возможность улыбаться и общаться без стеснения;
— долгосрочный результат за сравнительно небольшую стоимость.
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Проект «Зубной стандарт» — путь к идеальной улыбке!» — это 12 серий, созданных на основе реальных ситуаций героев проекта, их переживаниях и эмоциях после проведения стоматологических процедур. В каждой серии профессиональные врачи будут рассказывать доступным языком о стоматологических процедурах и мифах, с ними связанных. «Комсомольская правда» и «Зубной стандарт» вместе с героями проекта расскажут, что голливудская улыбка в Челябинске — это возможно и, главное, доступно.
«Зубной стандарт»: искусство в стоматологии
Стоматологическая клиника «Зубной стандарт»
г. Челябинск,
ул. Коммуны, 87, 5 этаж;
ул. Свободы, д. 91, кор. 3а;
телефон: (351) 200-33-67;
Zubnoystandart.ru.
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