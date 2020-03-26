2020-03-26T15:38:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Карантин по коронавирусу в Челябинске 2020: поднимутся ли цены за Интернет

К чему придет большая нагрузка на сети во время работы из дома
Ангелина ЗАКИРОВА
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Нагрузка на связь выросла, из-за мер по замедлению распространения коронавирусной инфекцииНагрузка на связь выросла, из-за мер по замедлению распространения коронавирусной инфекцииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Крупные интернет-провайдеры отмечают увеличение потребления Интернет-трафика и связывают его с переходом людей на удаленку. Но это ещё не предел, южноуральские компании ожидают большего увеличения нагрузки на серверы. «Комсомольская правда» выясняла, будут ли перебои с Интернетом, снизится ли скорость и качество передачи во время карантина по коронавирусу в Челябинске 2020.

— Большинство наших клиентов — физические лица, поэтому часы наибольшей активности по-прежнему приходятся на интервал с 20 до 22 часов. В это время фактический трафик почти удваивается по сравнению с дневной загрузкой. При этом у нас сохраняется достаточный резерв емкости на каналах. Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером и даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий, — рассказала пресс-секретарь МегаФона Елена Ляхова.

Компании также открыли бесплатные платформы для проведения видео-конференций, чтобы люди, работающие удаленно смогли поддерживать связь с коллегами.

— «Интерсвязь» продолжает увеличивать пропускную способность каналов, чтобы обеспечить своих абонентов стабильным и высокоскоростным доступом в интернет. Для людей, работающих удаленно, доступен бесплатный сервис онлайн-видеоконференций. Специалисты внимательно следят за нагрузкой на сеть и отмечают, что сейчас абонентами, в среднем, используется всего лишь 20% доступных мощностей, — сообщили в пресс-службе «Интерсвязи».

Не только государство пошло на уступки для малого и среднего бизнеса, но и операторы связи и провайдеры.

— «Ростелеком» понимает всю сложность ситуации для предприятий малого и среднего бизнеса, поэтому принято решение в ближайший период не ограничивать связь в случае задержки оплаты. Наши услуги будут доступны не только абонентам компании в округе, но предпринимателям в любой ситуации, — рассказала в пресс-секретарь «Ростелекома» в Челябинске Оксана Кувакина.

Несмотря на увеличение трафика, компании пока не намерены повышать цены.

Чтобы люди поменьше выходили из дома, им открыли доступ к онлайн-кинотеатрам и образовательным платформам, рассчитанным на школьников и студентов. Посмотреть фильмы, лекции, достать электронную книгу теперь можно не вставая с дивана. Исторический музей Южного Урала тоже перешел на виртуальные экскурсии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU

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