Взрыв газа в Магнитогорске: губернатор распорядился предоставить кров погорельцам и эвакуированным

26 Март 2020 2020-03-26T20:35:57+03:00

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В первые минуты после ЧП на улице Доменщиков в Магнитогорске с губернатором Алексеем Текслером связался руководитель ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко. Доложил о случившемся главе региона и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.

Жильцы двух подъездов дома, где прогремел взрыв, эвакуированы.

Глава региона поручил определить число пострадавших и лишившихся крова и имущества.

В кратчайшие сроки должны быть развернуты пункты временного пребывания.

В пострадавшем доме следует обеспечить охрану имущества и защитить квартиру от мародеров.

Минздрав окажет всю необходимую помощь пострадавшим.

Министерству социальных отношений поручено оказать все меры социальной поддержки пострадавшим. Есть погибшие. Двух детей увезли на скорых. Есть погорельцы, у которых огнем уничтожено имущество и все документы.

Известно, что погибли женщина с ребёнком.

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ИСТОЧНИК KP.RU