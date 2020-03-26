Взрыв газа в Магнитогорске: губернатор распорядился предоставить кров погорельцам и эвакуированным
В первые минуты после ЧП на улице Доменщиков в Магнитогорске с губернатором Алексеем Текслером связался руководитель ГУ МЧС по Челябинской области Юрий Буренко. Доложил о случившемся главе региона и мэр Магнитогорска Сергей Бердников.
Жильцы двух подъездов дома, где прогремел взрыв, эвакуированы.
Глава региона поручил определить число пострадавших и лишившихся крова и имущества.
В кратчайшие сроки должны быть развернуты пункты временного пребывания.
В пострадавшем доме следует обеспечить охрану имущества и защитить квартиру от мародеров.
Минздрав окажет всю необходимую помощь пострадавшим.
Министерству социальных отношений поручено оказать все меры социальной поддержки пострадавшим. Есть погибшие. Двух детей увезли на скорых. Есть погорельцы, у которых огнем уничтожено имущество и все документы.
Известно, что погибли женщина с ребёнком.
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