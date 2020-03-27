Коронавирус в Челябинске, новости на 27 марта 2020 года: кто еще заразился, какие меры принимаются

К числу заболевших коронавирусом в Челябинской области плюс три за сутки. Итого 11 человек, включая условно подтвержденных: у новых зараженных положительный анализ еще перепроверяется. Это туристы из Турции и Вьетнама. Они сразу чувствовали себе нехорошо, анализы сдали в аэропорту по прилету. Больных госпитализировали.

КОРОНАВИРУС В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ И...

...ШКОЛЫ

С 26 марта до особого распоряжения приостанавливается обучение в школах, вузах и учреждениях дополнительного образования. Учебный процесс при этом не ведется, даже дистанционно.

...ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Администрация Челябинска направила в управляющие компании рекомендацию в целях защиты населения от коронавируса обрабатывать дезинфицирующими растворами перила и двери подъездов, кнопки лифта, а также детские площадки не менее двух раз в день. Впрочем, следовать рекомендации или нет — остается на совести коммунальщиков.

...ВЕРУЮЩИЕ

Верующих Челябинской области призывают временно воздержаться от походов в храмы и молиться дома. Прежде всего это относится к прихожанам старше 65 лет. В апреле православных ждут большие христианские праздники: Благовещение, Вербное воскресение, Пасха. Обычно они проходят при большом скоплении народа. В сложившейся ситуации с коронавирусом это просто небезопасно.

Мусульманская община также согласилась поддержать меры по борьбе с коронавирусом.

На улицах города все больше людей в медицинских масках.Фото: Алексей БУЛАТОВ

...ФЕЙКИ

Родительские чаты трещат от слухов про коронавирус. После того, как губернатор Алексей Текслер отправил школы на карантин, поползли фейки, что полиция будет отлавливать детей на улицах и выписывать штрафы их мамам и папам.

В полиции предупреждают, что верить таким сообщениям нельзя. Вот как раз-таки их авторов и могут оштрафовать. И прецедент уже есть. За фейки о коронавирусе наказали женщину и подростка из Челябинской области. Штраф — 30 тыс. руб.

Еще одну жительницу Южного Урала оштрафовали на 10 тыс. руб. за оскорбительный комментарий о гражданах Китая, опубликовнный в соцсети.

...ИНТЕРНЕТ

Жители Челябинской области с переходом на удаленку стали потреблять в разы больше интернет-трафика. Не смотря на это, провайдеры пока не намерены повышать цены.

Чтобы люди поменьше выходили из дома, им открыли доступ к онлайн-кинотеатрам и образовательным платформам для школьников и студентов.

Кстати, исторический музей Южного Урала тоже перешел на виртуальные экскурсии.

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