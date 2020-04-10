Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 10 апреля 2020 года: новые случаи заражения и закрытый на карантин подъезд

Из-за угрозы распространения коронавируса в Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки по адресу ул. Жукова, 3. Один из жителей умер от пневмонии. У двоих его родственников тест на коронавирус выдал условно положительный результат.

Что касается жителей подъезда, то всех 45 человек посадили на самоизоляцию. За соблюдением режима следит полиция. Если кто-то из подписавших постановление о самоизоляции выйдет на улицу, он может быть оштрафован. Результаты тестов на коронавирус у жителей этого подъезда пока не готовы.

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— Я нахожусь в больнице вместе с семьей, — пишет в соцсети дочь скончавшегося. — Меня всю трясет от страха. У меня маленькая дочь, а я даже не знаю, какой у меня диагноз. Я уже 10 дней в больнице. Мы даже попрощаться не можем с папочкой.

Сейчас в больнице находятся четыре члена семьи умершего мужчины. Условно положительный диагноз поставили его сыну и снохе. Дочери говорят, что ее анализ отрицательный. Однако, у нее температура и другие признаки ОРВИ. Известно, что девушка работала в детской парикмахерской.

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Статистика по коронавирусу в Магнитогорске на утро 10 апреля 2020 года:

* получают лечение в больнице 3 подтвержденных больных;

* 1 человек вылечился от коронавируса и выписался из больницы;

* у 4 пациентов — условно положительный диагноз.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 10 апреля 2020 года.

Что касается коронавируса в Челябинской области в целом, то вчера, 9 апреля, были подтверждены два диагноза. Один — у челябинской туристки, вернувшейся из США. Второй — у пресс-секретаря губернатора Челябинской области Сергея Зюся.

Случай заболевания у Зюся — незавозной. Он не выезжал из страны и даже за пределы региона в последнее время. Так вот, в Златоусте вчера условно подтвердили еще один незавезенный случай заболевания коронавирусом. Этот человек не контактировал с приезжими и тоже давно не был за границей. Сейчас ищут, от кого он мог заразиться.

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Кстати, в Магнитогорске и по всей стране запретили продажу масок вне аптек. Это постановление федерального правительства.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 10 апреля выглядит так:

* подтверждено 34 случая заболевания COVID-19;

* в больнице на сегодняшний день остаются 24 человека (Челябинск — 9, Кизильский район — 5, Магнитогорск — 3, Златоуст — 1, Бреды — 4, Верхнеуральск — 2);

* 10 человека вылечились;

* условно положительный диагноз у 6 человек.

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