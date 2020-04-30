Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 30 апреля 2020 года: в городе вспыхнул крупный очаг COVID-19, рекордное количество зараженных

Количество больных коронавирусом в Магнитогорске на 6 часов утра 30 апреля — 83 человека. Из них 11 уже выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано рекордное количество случаев заражения в городе — 23.

Крупный очаг COVID-19 вспыхнул в таджикской семье и перекинулся на «Зеленый рынок», где работали представители диаспоры. Вчера, 29 апреля, его экстренно закрыли на двухнедельный карантин. Коронавирус нашли у нескольких продавцов.

— Решение о закрытии рынка было принято заместителем главного санитарного врача по городу Магнитогорску, Агаповскому, Кизильскому, Нагайбакскому, Верхнеуральскому, Карталинскому, Брединскому и Варненскому районам в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией и распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, представляющей опасность для окружающих, — сообщили в администрации Магнитогорска.

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Сейчас всех помещения и территории «Зеленого рынка» дезинфицируют. Чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции, запретили работать даже здоровым продавцам. Всех, кто мог контактировать с зараженными, просят обращаться в больницу и сообщать в Территориальный отдел Роспотребнадзора.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 30 апреля 2020 года.

Тем временем количество зараженных коронавирусом в Челябинской области увеличилось до 499. Плюс 67 новых подтверждений за прошлые сутки. Не только Магнитогорск подпортил статистику. Еще больше новых выявленных случаев заражения — в Златоусте. Напомним, там заболели врачи и пациенты одной из больниц. Очаг насчитывает около 150 зараженных.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 6 часов утра 30 апреля:

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В Челябинской области зарегистрировано 499 случаев COVID-19.

Лечение проходит 438 человек.

Всего выписанных — 54.

Умерло — 4 человека.

Больше новостей о коронавирусе в Челябинской области на утро 30 апреля 2020 года читайте ЗДЕСЬ.

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