Коронавирус в Челябинске, последние новости на 30 апреля 2020 года: очаги заражения разрастаются, а показатель самоизоляции — хуже некуда!

Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 6 часов утра 30 апреля — 499 человек. Плюс 67 новых подтверждений за прошедшие сутки. 23 человека — в Магнитогорске. Это ранее выявленный очаг в таджикской диаспоре. Многие члены семьи торговали на «Зеленом рынке». Его пришлось экстренно закрыть. Все продавцы рынка проверяются на коронавирус. Помещения дезинфицируются.

Почти половина из новых выявленных случаев заражения — в Златоусте. Там усилена работа за соблюдением самоизоляции. На четырех въездах в город организованы посты ДПС, между районами города проводятся усиленные проверки.

— Еще одна мера — введение масочного режима. Пока она не носит директивный характер. Это связано с дефицитом масок. Поручил Областному аптечному складу направить в Златоуст дополнительный объем масок. Разрешена продажа текстильных масок, их можно сделать дома, — сообщил Алексей Текслер.

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Напомним, в Златоусте зафиксирован самый крупный очаг заболевания COVID-19 в регионе. По предварительным данным, он возник из-за нарушении в оказании медпомощи.

Четверо сотрудников министерства здравоохранения Челябинской области подхватили COVID-19. Трое — в больнице, один — на домашнем лечении.

Несмотря на резко возросшее количество заболевших, горожане активно гуляют по улицам. 29 апреля в 14 часов индекс упал до 1,6 баллов. Это худший показатель по региону и один из худших по всей стране.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на 30 апреля 2020 года.

Статистика по коронавирусу в Челябинской области на 30 апреля:

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В Челябинской области зарегистрировано 499 случаев COVID-19.

Лечение проходит 438 человек.

Всего выписанных — 54.

Умерло — 4 человека.

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