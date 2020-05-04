Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 4 мая 2020 года: инфекция пробралась в полицию и убила доктора

Магнитогорск на третьем месте по числу зараженных в Челябинской области: здесь подтвердили 130 случаев заражения. Больше только в Челябинске (160 зараженных) и в Златоусте (243 человека).

Первые случаи заражения в Магнитогорске были завозными, потом подключились домашние очаги, далее заражались медики, а теперь вирус добрался до полиции — на самоизоляцию отправлены дежурные спецприемника для арестованных по административным делам. Напомним, ранее похожая история случилась в Миассе: там на самоизоляцию ушел целый отдел полиции — коронавирус в итоге подтвердили у шести человек.

Увы, но именно в Магнитогорске погиб первый медик, заразившийся коронавирусом. 57-летний медик из Брединского района мог заразиться, когда брал анализы у ковидных больных.

Сначала мужчина думал, что просто простыл. Он сдавал тесты на коронавирус, но болезнь не находили. А между тем, у доктора развилась двухсторонняя пневмония — в тяжелом состоянии его отправили в больницу Магнитогорска. Коллеги делали все возможное, чтобы спасти мужчину — советом им помогали медики из Челябинска и Москвы. Однако время было упущено: доктору становилось все хуже. Победить болезнь он не смог.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования близким доктора, его семье помогут материально.

Ранее КП-Челябинск писала о фельдшере с юга области, которая тоже заразилась при заборе анализов у больных. У нее болезнь протекала без особых симптомов и диагноз поставили спустя несколько дней. После лечения в Магнитогорске женщина смогла вернуться к обычной жизни.

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Именно медики в эти дни больше, чем остальные, рискуют подхватить вирус. Уроженец Магнитогорска, один из самых богатых россиян по версии журнала Forbs Игорь Рыбаков предложил поставить памятник медикам. Миллиардер объявил конкурс на лучший эскиз и раздаст победителям по 100 тысяч рублей. Свою лепту в борьбе с пандемией внесла и супруга миллиардера Екатерина Рыбакова, которая возглавляет благотворительный фонд семьи — 50 многодетных семей на Южном Урале получили в подарок компьютеры для дистанционной учебы школьников. В акции приняли участие около 40 семей, проживающих в Магнитогорске, остальные компьютеры получили многодетные из других городов региона.

Ранее планшеты и ноутбуки с модемами и оплаченным интернетом до конца года малоимущим семьям Магнитогорска дарил ММК. После того, как бедные семьи начали выставлять эту технику на продажу, в местных пабликах разразился скандал. Однако администрация города заявила, что семьи могут распоряжаться подарками на свое усмотрение.

Кстати, вечером накануне в Магнитогорске приземлился борт из республики Саха-Якутия. На нем с месторождения «Газпрома», где зафиксирована массовая вспышка коронавируса, эвакуировали 200 вахтовиков из Башкирии. Позже таким же образом с месторождения должны вывезти около ста южноуральцев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 4 мая 2020 года.

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