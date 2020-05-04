Очаги заражения коронавирусом в Челябинской области: вспышка в Октябрьском районе

4 Май 2020 2020-05-04T15:03:55+03:00

Где еще возникли очаги заражения коронавирусом в Челябинской области

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Новый очаг заражения коронавирусом в Челябинской области обнаружили в Октябрьском районе. А точнее в деревне Шишминка, где умерла 72-летняя жительница. Ее положили в больницу с двусторонней пневмонией, затем подтвердился коронавирус.

Во время обследования контактных лиц COVID-19 обнаружили у пяти человек. Это 9-летний ребенок и взрослые 28, 30, 35 и 47 лет.

— Все контактные лица находятся в инфекционном отделении в Челябинске в изолированных боксах. У четверых заболевание проходит бессимптомно. Но, несмотря на отсутствие клиники, компьютерная томография подтвердила у них вирусную пневмонию, — пишет местное издание «Октябрьская искра».

По данным сайта Коронавирус74.рф, 47-летний больной находится в состоянии средней тяжести. Где могла подхватить вирус старушка? Известно, что она никуда не выезжала, в больными не контактировала.

Фото: Коронавирус74.рф

Где еще вспыхнули очаги заражения коронавирусом в Челябинской области?

Первый челябинец, заболевший COVID-2019, вернулся из Италии. Вместе с ним были госпитализированы жена-помощница прокурора, дочь-студентка, мама и коллега по работе.

В центре скандала оказался торговец мясом, отдыхавший с женой в ОАЭ. От «домашнего очага» инфекции подхватил заразу даже полугодовалый малыш. Коронавирус подтвердили у фельдшера, которая брала у него анализы, в результате чего пришлось закрывать всю станцию скорой помощи. Под подозрением — сотрудница Сбербанка и аптекарь.

В Магнитогорске закрыли на карантин целый подъезд многоэтажки, после того, как один из жителей умер от пневмонии, а у двоих его родственников заподозрили коронавирус. Теперь дочь погибшего намерена судиться с врачами.

Еще один очаг вспыхнул в горбольнице №1 Златоуста. Изначально там заразились 44 человека. Сейчас число заболевших перевалило за 200, умерло три человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU