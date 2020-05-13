Коронавирус в Челябинске, последние новости на 13 мая 2020 года: родители обвалили сайт Госуслуги, пытаясь оформить пособие на детей

От коронавируса горожане откровенно устали. Многие с пониманием отнеслись к продлению нерабочих дней в регионе до начала лета. Но при этом с большой неохотой надели маски. А они со вчерашнего дня — обязательный атрибут в любом общественном месте. За отсутствие маски могут оштрафовать на 30 тысяч.

Мысли челябинцев сейчас прикованы к обещанным президентом выплатам на детей в возрасте с 3 до 15 лет. На каждого должны перечислить по 10 тысяч рублей. Самые быстрые горожане уже успели подать заявление через портал Госуслуг рано утром 12 числа. А потом сайт не выдержал натиска и перестал принимать заявления. Но расстраиваться не стоит. Чиновники попросили родителей подождать несколько дней. Тогда документы, помимо портала, начнут принимать отделения ПФР и МФЦ. А выплаты все равно начнутся не раньше лета. Заявить о своем праве на это пособие можно до 1 октября.

Под угрозой срыва находится оздоровительная кампания школьников в городских и загородных лагерях. Прием заявок на путевки приостановлен. Область готовит все оздоровительные площадки к лету, но откроют их или нет, будет зависеть от разгула инфекции в регионе.

Кстати, в первый день масочного режима полиция не спешила составлять протоколы на людей без масок. Может быть, это связано с тем, что не все горожане имели возможность запастись средствами индивидуальной защиты. Дешевые маски по 15 рублей поступили в государственные аптеки Челябинска лишь утром 12 мая. До этого самая дешевая маска стоила 29 рублей, а кое-где ее стоимость доходила и до полтинника. Многоразовые маски можно купить по цене от 70-100 рублей.

Челябинск все еще продолжает принимать запоздавших туристов из-за границы. Накануне на родину прилетела группа путешественников из Индонезии. Их сразу же отправили в в обсерватор на базе профилактория „Изумруд“. Внешне все 18 туристов здоровы, но им все же придется провести в изоляции две недели. Это необходимо, чтобы не пропустить болезнь и пресечь дальнейшее распространение инфекции, если кто-нибудь все-таки заболеет.

Ранее на Южный Урале вернули почти три сотни вахтовиков из Якутии, которые оказались в очаге большой вспышки коронавируса на Крайнем Севере. Один из них Евгений Дзюба публично высказал благодарность губернатору региона за эвакуацию земляков.

По данным областного минздрава, в Челябинске зафиксировано 339 случаев заражения коронавирусом. Это самый большой показатель по нашему региону. Всего по области этот диагноз у 1283 человек, 311 южноуральцев поправились, 12 пациентов с ковид погибли.

В военкоматах Челябинска собирают толпы призывников, несмотря на режима самоизоляции 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 13 мая 2020 года.

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