2020-06-01T15:49:49+03:00
Общество

Полиглоты, трюкачи и блогеры: пять историй маленьких челябинцев, удививших взрослых

В День защиты детей рассказываем о тех, кто уже прославился
Маргарита ГУСЕВА
Поделиться:
Знаменитые дети Челябинской областиЗнаменитые дети Челябинской области
Изменить размер текста:

Обычно в парках 1 июня не протолкнуться: многие выходили гулять семьями, а ещё ведь и первый день лета, долгожданные каникулы! Но во время ограничений не до праздников. Чтобы не унывать, вспоминаем несколько удивительных историй о детях, которые уже способны удивить любого взрослого.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЮКАЧ

Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com

Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com

«Единственный летающий житель Златоуста», — так Максим Галкин назвал 11-летнего Степана Митязова в эфире программы «Лучше всех». Благодаря своему таланту Степу без кастинга пригласили выступить в шоу на федеральном канале.

На шоу Степа рассказал, что занимается в цирковом коллективе с четыре лет, каждый день он находит время для тренировки и мечтает в будущем стать знаменитым цирковым артистом.

Степан Митязов в Шоу Максима Галкина ЛУЧШЕ ВСЕХ.Видео: Первый канал.

— Изначально отдали в цирковую студию просто для общего развития, а потом понравилось, привыкли. Теперь уже не можем без цирка, — поделилась мама Степана Ольга Митязова.

«ЛЭВиС» — златоустовская студия, в которой занимается Степа. Ее название расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».

САМЫЙ ВЫСОКИЙ МАЛЬЧИК РОССИИ

Думаем, вам не составит труда найти на этом снимке Кирилла. Фото: knigarekordovrossii.ru

Думаем, вам не составит труда найти на этом снимке Кирилла. Фото: knigarekordovrossii.ru

Школьник из поселка Бреды Кирилл Кучкин попал в Книгу рекордов России как самый высокий мальчик. В свои 12 лет он уже дорос до 186 см. Размер ноги у мальчишки тоже «взрослый» — 46. Про рекордсмена рассказали друзья. Экспертиза проводилась онлайн — как-никак режим самоизоляции.

— Кирилл был очень удивлен, сначала даже не поверил, что это правда. Ему есть в кого быть высоким, рост прадеда — 210 сантиметров, — цитируют маму школьника.

Она надеется, что рекорд поможет поднять самооценку сыну — он немного стесняется своего роста. Когда вырастет (не только по росту, но и по годам) Кирилл мечтает стать военным инженером.

ДЕВОЧКА-ПОЛИГЛОТ И 5 ЯЗЫКОВ

Максим Галкин поразился тому, как девочка спокойно читала китайские иероглифы. Фото: кадр из видео

Максим Галкин поразился тому, как девочка спокойно читала китайские иероглифы. Фото: кадр из видео

В шоу «Лучше всех» также поучаствовала челябинка Маруся Куркина. Девочка поразила Максима Галкина и зрителей виртуозным переключением между английским, немецким, французским, испанским и китайским языками.

Как рассказала мама ребенка, первому языку, английскому, девочку начали учить, когда ей было семь месяцев. Затем уже в полтора года родители стали учить Марусю китайскому, а затем и другим языкам.

Лучше всех! Знаток иероглифов Маруся Куркина.Видео: Первый Канал

Также Маруся уже умеет неплохо читать по-китайски. В языковом запасе девочки 73 иероглифа, знание которых она тоже продемонстрировала Максиму Галкину. Также Маруся отлично справилась с переключением между языками: для этого в студии был профессиональный переводчик полиглот.

ДВОЙНИК ФИЛИППА КИРКОРОВА

Сходство определенно есть. Фото: Борис КУДРЯВОВ Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сходство определенно есть. Фото: Борис КУДРЯВОВФото: Борис КУДРЯВОВ

Шестилетние двойняшки Назар и Зара Бабаевы — фанаты Филиппа Киркорова, знают его песни наизусть. Вместе с мамой 17 февраля они посетили концерт любимого артиста в родном Челябинске. Когда дети вышли на сцену подарить цветы, король поп-музыки поразился — Назар как две капли воды похож на него в детстве.

Сходство Назара с Филиппом Киркоровым родные заметили еще в раннем детстве. Мама даже звала артиста стать крестным: она написала ему письмо, но оно так и осталось без ответа. Кстати, крестили мальчика под именем Филипп.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

— Я попросила охранника сфотографировать детей с Филиппом Киркоровым. Он сказал: «Пошлите все вместе». Очень мило пообщались. Артист оказался совсем не пафосный. Он угостил детей фруктами и конфетами, пригласил на другие концерты. И, конечно, оценил сходство, сказав, что Назар напомнил его самого в детстве, — добавила мама.

Артист подписался на инстаграм Назара и его сестры. Про Зару мы уже писали. Она участвовала в конкурсе «Самая красивая девочка России». Но организаторы заблокировали ее анкету, когда она стала выбиваться в лидеры. Все потому, что у девочки ДЦП. Несмотря на диагноз, Зара очень активный ребенок. Она поет и играет на пианино, занимается иппотерапией и скалолазанием в секциях для особенных ребят.

ПОЧТИ КАК У БУЗОВОЙ: ЗВЕЗДА TIKTOK ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

Настя сама делает макияж для всех своих видео. Источник: instagram.com/_nass.ta_/

Настя сама делает макияж для всех своих видео. Источник: instagram.com/_nass.ta_/

TikTok — приложение, активно захватывающее умы молодежи. Его суть проста: пользователи снимают 15-секундные ролики под понравившиеся песни.

Завоевать популярность зрителей удается не всем, но у 11-классницы Анастасии Романовой получилось стать настоящей звездой. На ее профиль в TikTok подписаны 1.3 миллиона человек, а все видео в сумме набрали почти 53 миллиона лайков (у Ольги Бузовой 60 млн. лайков). Такой известности школьнице удалось добиться всего за полгода.

«Вафелька» — ник, под которым Настя публикует свои забавные видео под популярные песни. ТикТоки Анастасии запоминаются не только из-за яркого и необычного макияжа. Подписчики буквально «кайфуют от ее мимики», которая напоминает им героев диснеевских мультфильмов.

Челябинка стала звездой TikTok.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Люди города ЧЕ — спецпроект «Комсомолки» про интересных челябинцев»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пандемия позволяет: Кремль назначил новую дату голосования о поправках в Конституцию
Челябинских детей с праздником поздравят актеры Молодежного театра
Челябинская область завершает сев и лидирует по доведению господдержки аграриям
В Челябинской области начали выплачивать детские пособия
Переведут ли Челябинских школьников на дистанционное обучение в следующем году?
Текслер рассказал на федеральном ТВ-канале, хватает ли в области дешевых масок
Райффайзенбанк: россияне стали чаще использовать банковские карты на фоне пандемии
В Челябинской области обещают грозы и шквалистый ветер
Доплавались: в водоемах Челябинской области нашли три трупа
Больше половины — бессимптомные. Текслер на федеральном ТВ-канале рассказал об эпидемии COVID-19
«Роспечать» в Челябинске признали банкротом
ВТБ начал оформление кредитов для бизнеса под 2% годовых
Челябинцам показали, как Алексей Текслер готовился к совещанию при президенте
Мэр Озерска в Челябинской области ушел на самоизоляцию
«Лучше, чем ничего»: храм Александра Невского переедет в бывший ночной клуб в центре Челябинска
В Челябинске на входе в МФЦ будут мерить температуру
ВТБ Лизинг предлагает приобрести Mercedes-Benz со скидкой до 16%
«Машина вся мятая»: сильный град в Челябинской области выбил стекла
Пришла пора: со светового тоннеля на Кировке снимают новогоднюю иллюминацию
В Челябинске Алое Поле перекрыли заборами
Количество зараженных коронавирусом в Челябинской области на 1 июня: возможное снижение
Из США в Челябинск вернулись туристы
Поэтический флэшмоб от «Соцгорода»: от трехлеток до столетних ветеранов
Вылечить зубы на средства регионального маткапитала — хорошая новость для многодетных семей
Сезон начался: на водоемы Челябинска вывели спасателей
Сложно комментировать: челябинский вуз пожаловался на вандализм в саду
Вечеринка к началу лета: Челябинск накрыли молнии и грозы