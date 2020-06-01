Полиглоты, трюкачи и блогеры: пять историй маленьких челябинцев, удививших взрослых

Обычно в парках 1 июня не протолкнуться: многие выходили гулять семьями, а ещё ведь и первый день лета, долгожданные каникулы! Но во время ограничений не до праздников. Чтобы не унывать, вспоминаем несколько удивительных историй о детях, которые уже способны удивить любого взрослого.

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫЙ ТРЮКАЧ

Мальчика заметили на выступлении. Фото: Образцовый коллектив цирковая студия"ЛЭВиС"/vk.com

«Единственный летающий житель Златоуста», — так Максим Галкин назвал 11-летнего Степана Митязова в эфире программы «Лучше всех». Благодаря своему таланту Степу без кастинга пригласили выступить в шоу на федеральном канале.

На шоу Степа рассказал, что занимается в цирковом коллективе с четыре лет, каждый день он находит время для тренировки и мечтает в будущем стать знаменитым цирковым артистом.

Степан Митязов в Шоу Максима Галкина ЛУЧШЕ ВСЕХ.Видео: Первый канал.

— Изначально отдали в цирковую студию просто для общего развития, а потом понравилось, привыкли. Теперь уже не можем без цирка, — поделилась мама Степана Ольга Митязова.

«ЛЭВиС» — златоустовская студия, в которой занимается Степа. Ее название расшифровывается как «Ловкие, энергичные, веселые и симпатичные».

САМЫЙ ВЫСОКИЙ МАЛЬЧИК РОССИИ

Думаем, вам не составит труда найти на этом снимке Кирилла. Фото: knigarekordovrossii.ru

Школьник из поселка Бреды Кирилл Кучкин попал в Книгу рекордов России как самый высокий мальчик. В свои 12 лет он уже дорос до 186 см. Размер ноги у мальчишки тоже «взрослый» — 46. Про рекордсмена рассказали друзья. Экспертиза проводилась онлайн — как-никак режим самоизоляции.

— Кирилл был очень удивлен, сначала даже не поверил, что это правда. Ему есть в кого быть высоким, рост прадеда — 210 сантиметров, — цитируют маму школьника.

Она надеется, что рекорд поможет поднять самооценку сыну — он немного стесняется своего роста. Когда вырастет (не только по росту, но и по годам) Кирилл мечтает стать военным инженером.

ДЕВОЧКА-ПОЛИГЛОТ И 5 ЯЗЫКОВ

Максим Галкин поразился тому, как девочка спокойно читала китайские иероглифы. Фото: кадр из видео

В шоу «Лучше всех» также поучаствовала челябинка Маруся Куркина. Девочка поразила Максима Галкина и зрителей виртуозным переключением между английским, немецким, французским, испанским и китайским языками.

Как рассказала мама ребенка, первому языку, английскому, девочку начали учить, когда ей было семь месяцев. Затем уже в полтора года родители стали учить Марусю китайскому, а затем и другим языкам.

Лучше всех! Знаток иероглифов Маруся Куркина.Видео: Первый Канал

Также Маруся уже умеет неплохо читать по-китайски. В языковом запасе девочки 73 иероглифа, знание которых она тоже продемонстрировала Максиму Галкину. Также Маруся отлично справилась с переключением между языками: для этого в студии был профессиональный переводчик полиглот.

ДВОЙНИК ФИЛИППА КИРКОРОВА

Сходство определенно есть. Фото: Борис КУДРЯВОВФото: Борис КУДРЯВОВ

Шестилетние двойняшки Назар и Зара Бабаевы — фанаты Филиппа Киркорова, знают его песни наизусть. Вместе с мамой 17 февраля они посетили концерт любимого артиста в родном Челябинске. Когда дети вышли на сцену подарить цветы, король поп-музыки поразился — Назар как две капли воды похож на него в детстве.

Сходство Назара с Филиппом Киркоровым родные заметили еще в раннем детстве. Мама даже звала артиста стать крестным: она написала ему письмо, но оно так и осталось без ответа. Кстати, крестили мальчика под именем Филипп.

Назар и Зара побывали в гримерке Филиппа Киркорова. Фото: Ольга Мелиоранская.

— Я попросила охранника сфотографировать детей с Филиппом Киркоровым. Он сказал: «Пошлите все вместе». Очень мило пообщались. Артист оказался совсем не пафосный. Он угостил детей фруктами и конфетами, пригласил на другие концерты. И, конечно, оценил сходство, сказав, что Назар напомнил его самого в детстве, — добавила мама.

Артист подписался на инстаграм Назара и его сестры. Про Зару мы уже писали. Она участвовала в конкурсе «Самая красивая девочка России». Но организаторы заблокировали ее анкету, когда она стала выбиваться в лидеры. Все потому, что у девочки ДЦП. Несмотря на диагноз, Зара очень активный ребенок. Она поет и играет на пианино, занимается иппотерапией и скалолазанием в секциях для особенных ребят.

ПОЧТИ КАК У БУЗОВОЙ: ЗВЕЗДА TIKTOK ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА

Настя сама делает макияж для всех своих видео. Источник: instagram.com/_nass.ta_/

TikTok — приложение, активно захватывающее умы молодежи. Его суть проста: пользователи снимают 15-секундные ролики под понравившиеся песни.

Завоевать популярность зрителей удается не всем, но у 11-классницы Анастасии Романовой получилось стать настоящей звездой. На ее профиль в TikTok подписаны 1.3 миллиона человек, а все видео в сумме набрали почти 53 миллиона лайков (у Ольги Бузовой 60 млн. лайков). Такой известности школьнице удалось добиться всего за полгода.

«Вафелька» — ник, под которым Настя публикует свои забавные видео под популярные песни. ТикТоки Анастасии запоминаются не только из-за яркого и необычного макияжа. Подписчики буквально «кайфуют от ее мимики», которая напоминает им героев диснеевских мультфильмов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="1024" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/782438" frameborder="0"></iframe> Челябинка стала звездой TikTok.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru