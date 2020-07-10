Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 10 июля 2020: очереди за бесплатной едой, отмена фестиваля и лекарство от COVID-19

В летнее время режим повышенной готовности на улицах ощущается не очень сильно Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Коронавирус в Челябинской области не хочет сбавлять свой напор. Весной нам обещали, что злой COVID-19 не выносит жары, но даже при высокой температуре в регионе продолжается рост заражений.

По информации на раннее утро 9 июля в регионе подтверждены 8822 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 140 положительных тестов. В среду выписаны 128 человек. На лечении остаются 3117 южноуральцев.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За прошедшие сутки умерло 4 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— Женщина 84 лет умерла от хронической сердечной недостаточности;

— Мужчина 68 лет — от гипертонии и хронической болезни почек;

— Еще одна погибшая женщина 85 лет имела сахарный диабет и проблемы c сердцем;

— Самым молодым погибшим стал 56-летний мужчина, который имел в анамнезе туберкулез и скончался от септического шока.

Коронавирус в Челябинске

Пляжи в городе забиты под завязку. Власти официально разрешили купальный сезон, хотя на самом деле горожане его открыли уже давно. Всего в городе 12 мест для отдыха. Выбираете. где искупаться и позагорать? Тогда эта карта для вас.

Карта пляжей в Челябинске на июль 2020 года. Инфографика: Сергей Зверев

Кстати, на пляж на Первом озере завезли белоснежные песок. 9 июля место отдыха проверили ревизоры. Пляж признали безопасным и соответствующим всем санитарным нормам.

Кстати, скоро появится еще одно прогулочное пространство — на берегу озера Смолино. Там сделают благоустроенную набережную с велодорожками, высадят цветы, установят качели и фонари, чтобы можно было гулять вечером. Фото проекта смотрите по ссылке.

ХК «Трактор» решил не выезжать за пределы Челябинской области в ближайшее время. Такое решение было принято из-за пандемии коронавируса. Поэтому тренировочные сборы «черно-белые» проведут у себя дома. Руководство клуба уже утвердило новое расписание. Однако не исключено, что в нем могут возникнуть изменения.

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) нашли вещества, которые убивают коронавирус. Свои исследования они проводили несколько месяцев под руководством начальника Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств, кандидата химических наук Владимира Потемкина. Будем надеяться, что благодаря их работе найдут эффективное лекарство, которое сможет победить коронавирус окончательно.

Коронавирус в Магнитогорске

В Магнитогорске на улице Калмыкова возле здания соцзащиты выстроилась не просто очередь, а толпа пенсионеров. Туда они пришли за бесплатными продуктовыми наборами. Фото столпотворения сразу попало в соцсети и обратило внимание общественности. Пользователи беспокоились, что это может быть опасно для людей старшего поколения, поскольку большему риску получить заболевание COVID-19 подвержены люди именно пожилого возраста. Да и жара на улице +30 градусов тоже может сказаться на здоровье пенсионеров.

Коронавирус нанес удар и по культурным мероприятиям Челябинской области. Недавно стало известно, что юбилейный Бушуевский фестиваль гравюры и украшенного клинкового оружия будет отменен в этом году. В пресс-службе администрации Златоуста сообщили, что проведение подобных мероприятий может увеличить количество инфицированных коронавирусом.

В этом году жители Челябинской области не смогут увидеть искусные работы кузнечных мастеров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Режим повышенной готовности будет действовать в Челябинской области до 12 июля. К этому числу правительство региона планируют постепенно снимать ограничительные меры.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 10 июля 2020 года.

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