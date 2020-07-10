2020-07-10T21:44:17+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 11 июля 2020: продление режима самоизоляции, открытие ТРК и рост заражений

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 11 июля 2020 г.
Рустам ЯХИН
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Челябинцы предпочитают проводить время на пляжах, несмотря на пандемию коронавирусаЧелябинцы предпочитают проводить время на пляжах, несмотря на пандемию коронавирусаФото: Валентина ВАГАНОВА
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Коронавирус продолжает свое шествие по Челябинской области. Рост заболеваемости не может остановить даже жара, которая установилась в регионе. Из-за этого режим ограничений продлили.

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Коронавирус в Челябинской области

В Челябинской области продолжает действовать режим ограничений — теперь до 26 июля 2020 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Алексей Текслера.

Но есть и хорошие новости. В регионе сняли некоторые ограничения. Так, работу возобновит розничная торговля, к которой также относятся торговые центры. Правда, свою деятельность продавцы должны будут вести с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

А в ЗАГСах теперь разрешено приглашать гостей на регистрацию брака, но не более 10 человек. Также все присутствующие должны соблюдать необходимые рекомендации Роспотребнадзора в условиях пандемии коронавируса - надевать маски, находится на безопасной дистанции друг от друга.

Примерно в таком формате будет проходить регистрация браков в ЗАГСе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примерно в таком формате будет проходить регистрация браков в ЗАГСеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе работает 12 пляжей. «Комсомольская правда-Челябинск» прогулялась по ним и узнала, как обустроены места отдыха. Смотрите наш фоторепортаж и видео. Честно говоря, мы ожидали лучших условий, но есть и за что похвалить.

Неожиданно для всех Челябинская область вошла в топ-10 самых популярных туристических маршрутов в России. Исследование провели аналитики сервиса «Авито. Недвижимость». Они отметили красоту озера Тургояк, а также низкую стоимость аренды квартир в краткосрочной перспективе по сравнению с другими регионами. Аналитики также добавили, что причиной роста популярности Челябинской области для туризма стала пандемия коронавируса.

По информации на раннее утро 11 июля в регионе подтверждены 8963 случая заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 141 положительных тестов.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

За сутки умерло 4 человека. Все они подхватили инфекцию, уже имея тяжелые заболевания:

— Мужчина 72 лет умер гипертонической болезни и сахарного диабета;

— Женщина 68 лет — атеросклеротическая болезнь сердца, стенозирующий атеросклероз коронарных артерий;

— Мужчина 64 лет, который страдал от ишемической кардиомиопатии и гипертонической болезни;

— Самой молодой погибшей стала женщина 29 лет, у которой в анамнезе были зафиксированы полиорганная недостаточность сахарный диабет с множественными осложнениями.

В то же время жители жалуются, что не могут дождаться специалистов, которые взяли бы анализ на коронавирус. Например, беременная челябинка с признаками COVID-19 два дня пытается вызвать скорую помощь. Женщина опасается за здоровье малыша, старенькой мамы и шестилетнего сынишки, которые находятся с ней в одной квартире.

Коронавирус в Трехгорном

Вспышка коронавируса, которая была зафиксирована в ФГУП «Приборостроительный завод», дала о себе знать. Выяснилось, что у пятерых горожан подтверждена ковидная пневмония, а еще один госпитализирован в городское инфекционное отделение. Напомним, под подозрение пали сотрудники завода, которые в конце июня отдыхали на круизном лайнере. У них проявились симптомы, схожие с ковидной пневмонией.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинской области на утро 11 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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