Ковидный 2020 год перевернул нашу жизнь с ног на голову. Мы боимся каждого чиха, хотя не всегда надеваем маски, а еще сердимся, когда люди не соблюдают дистанцию и прижимаются к нам в очередь. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 декабря 2020 г.По последним данным, в Челябинской области ковид официально подтвердили у 35 823 человек (+ 305 новых, среди них один школьник). На лечении остаются 12 698 больных. За прошедшие сутки выписаны 96 человек (21 798 всего). 42 гражданина переведены в другие регионы по месту прописки.Не удалось спасти 1286 человек. За прошедшие сутки умерли 13 человек. От COVID-19: мужчины 57, 62, 75, 80 лет и женщины 70, 79, 81, 84 лет.От других причин (ковид сопутствующий):— сахарный диабет, постинфарктный кардиосклероз — пациентка, 57 лет;— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 67 лет;— сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациентка, 69 лет;— атеросклероз церебральных сосудов, гипертоническая болезнь — пациент, 72 года;— сахарный диабет, диабетическая нефропатия — пациентка, 83 года.По словам врачей, сахарный диабет, ожирение, возраст — факторы, которые почти в шесть раз увеличивают неблагоприятный исход при коронавирусе. Но и это не приговор — есть истории со счастливым концом. Ранее мы рассказывали историю 170-килограммового челябинца с диабетом, который выжил и придумал награду за победу над болезньюЧто можно и нельзя в новогодние праздники?В регионе действуют ограничения и правила режима повышенной готовности:— масочный режим в общественных местах (речь идет о преимущественно о помещениях и общественном транспорте, а пот нужна ли маска на улице и почему она может быть вредна — в нашем материале)— социальная дистанция 1,5 метра;— запрещены дискотеки;— рестораны могут работать с 6:00 до 23:00.Чтобы не омрачить новогоднюю ночь и начало Нового года, нужно соблюдать все меры, прописанные в предыдущем пункте. А еще никто не отменял правила безопасности из учебника ОБЖ.В новогоднюю ночь не забывайте и братьях меньших. Челябинский зоозащитник рассказал, как подготовить питомцев к шумному Новому году, чтобы кошка не съела дождик, а собака не испугалась петарды.Чего ждать от Нового года?Только 5% челябинцев оценили уходящий 2020 год как хороший. Это показали результаты опроса РАНХиГС. Для сравнения: в прошлом году оптимистов было более чем в два раза больше — 12,6%. О том, что год был «скорее хорошим» заявили 35,4%. «Скорее плохим» год считают 28,4%, что чуть больше, чем в предыдущие годы. Однозначно плохим год назвали 26,1% (против 9,2% в прошлом году).Но можно посмотреть на эти события с другой стороны.— Все говорят, какой он был ужасный, а на самом деле открыл людям глаза, вскрыл все боли, которые мы прятали за работой, путешествиями, покупками. Самое страшное для человека — это встреча с самим собой, эту возможность и дал нам 2020 год, — считает практикующий астролог, эксперт по деловой астрологии и бизнес консультированию Евгения Ямщикова.Она уверена, что 2021 год будет гораздо спокойнее. Но не сразу.— Только после марта ситуация немного утихнет. Если говорить про бизнес, то он тоже начнет оживать. Важно, чтобы в 2020 году предприниматели посмотрели страху в глаза, поняли свои ошибки и осознали, что готовы двигаться дальше. Активно из кризиса люди будут выходить к осени 2021 года, — считает Евгения Ямщикова.Мнение других специалистов, а также прогноз по знакам Зодиака, — в нашем материале.Новый год уже не тотКоронавирус изменил новогоднюю атрибутику. В Челябинске бум на подарочные пряники-антисептики и маски со стразами. Мы собрали для вас подборку новогодних вещиц.Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 31 декабря 2020 г.К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru