Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 января 2021 г. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Челябинской области с каждым днем фиксируют все больше выздоровевших от коронавируса. Однако заболеваемость и смертность остается на стабильно высоком уровне. Тем временем, более 5000 челябинцев решили обезопасить себя, сделав прививку, еще около тысячи человек получили вторую дозу «Спутника V». Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 января 2021 г.

На ранее утро, 26 января, минздрав зарегистрировал 289 новых случаев заражения коронавирусом, из них шесть у школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 43 526 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 12 061 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день из больниц выписали 378 пациентов. Общее число выздоровевших составило 29 813 человек.

За сутки погибли 15 пациентов с COVID-19. У 10 человек основной причиной смерти стал коронавирус, у пяти были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Более 5000 челябинцев сделали прививку

В Челябинске продолжается вакцинация против коронавируса. В больницах прививку сделали уже 5 116 человек, а 943 челябинца получили вторую дозу «Спутника V», сообщили в мэрии. Кроме того, за минувшие выходные 519 человек сдали бесплатный ПЦР-тест. По данным минздрава, всего 1 772 жителей Челябинской области решили узнать, не являются ли они бессимптомными носителями новой инфекции. Тестирование обещали продолжить 30 и 31 января.

Напомним, на этой неделе в области ожидается поставка 55 600 доз вакцины против COVID-19.

Умер хирург, работавший в «красной зоне»

В Челябинске скончался заведующий операционным блоком хирургии ГКБ № 8 Дмитрий Борисов. Медицине он посвятил 33 года жизни, а в феврале ему должно было исполниться 60 лет.

— Мы потеряли коллегу, не такими печальными новостями хочется делиться, — сообщили в ГКБ № 8. — Большая утрата для нас — как выдающегося врача, так и просто добрейшей души человека.

Дмитрий Борисов работал с пациентами в «красной зоне», но причиной смерти стала не новая инфекция, а остановка сердца.

Заведующая отделением патологии беременных ГКБ №8 Марина Свежинина посвятила пост в соцсетях своему коллеге:

— Ушел из жизни наш коллега, учитель, друг, хирург с золотыми руками и теплым сердцем. Слезы льются, не хочется верить. Больше не придет на помощь, а ведь столько жизней Вы спасли, — написала врач в своем Instagram.

Самоубийство 90-летнего пациента

В челябинской горбольнице №6 покончил с собой 90-летний пациент. В Следственном комитете региона уже начали проверку. Также информацию о гибели пенсионера подтвердили в медучреждении.

Новый замминистра здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении нового исполняющего обязанности заместителя министра здравоохранения. Им стала Татьяна Колчинская, которая до этого работала заместителем главного врача поликлиники ГКБ № 1.

Дата прощания с промышленником и депутатом ЗСО Александром Федоровым

В челябинском театре оперы и балета 27 января состоится прощание с промышленником, совладельцем ЧТПЗ и депутатом Заксобрания области Александром Федоровым.

— Прощание пройдет с соблюдением всех эпидемиологических мер и с ограниченным кругом участников, — сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

Напомним, Александру Федорову было 68 лет. Благодаря ему ЧТПЗ первым в России стал использовать технологию «Белой металлургии».

Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 26 января 2021 г.

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