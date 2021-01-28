Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 29 января 2021 г. Фото: Мария ЛЕНЦ

Коронавирус ударил не только по здравоохранению, но и по бизнесу Челябинской области. За время пандемии закрылось более 200 заведений. Тем временем, власти проводят реорганизацию системы здравоохранения. Проходит процесс ликвидации горздрава, который должен якобы повысить доступность медицинской помощи.

На ранее утро, 29 января, минздрав зарегистрировал 282 новых случая заражения коронавирусом, среди них двое школьников. С начала пандемии диагноз подтвердили 44 380 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 11 584 человека.

Инфографика: коронавирус74.рф

За день из больниц выписали 423 пациента. Общее число выздоровевших составило 31 096 человек.

За сутки умерли 16 пациентов. У 10 погибших COVID-19 стал основной причиной смерти, у шести человек были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Закрылись более 200 заведений

Более 200 кафе и ресторанов в Челябинской области не пережили пандемию коронавируса, а в столице региона закрылись 144 заведения. Об этом сообщил бизнес-омбудсмен Александр Гончаров.

— Если мы хотим сохранить отрасль, то нужно говорить не об отсрочке обязательных платежей, а об амнистии по всем налогам и сборам (включая штрафы и пени) за 2020 год и первое полугодие 2021 года. Вместе с тем необходимо отсрочить арендные платежи за государственное и муниципальное имущество, в том числе и земельные участки, ввести федеральный мораторий на повышение кадастровой стоимости, — заявил Александр Гончаров на круглом столе о проблемах общепита.

По его мнению, улучшить положение кафе и ресторанов в области поможет развитие туризма. Кроме того, участники круглого стола предложили объединить крупные магазины с общепитами, создать новые парки, скверы, пляжи и другие места отдыха, где пользуются спросом точки питания, продлить мораторий на банкротства для общепита, ввести компенсации по арендным платежам и другие.

Горздрав лишают больниц

Депутаты Заксобрания Челябинской области одобрили передачу полномочий горздрава и больниц региональному минздраву. Ранее губернатор внес соответствующий законопроект.

Процедуру уже завершили в 37 муниципалитетах (не считая Челябинска), под управление министерства перешло 96 медучреждений.

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов отметил, что перемены помогут создать единую систему управления. Это позволит организовать более рациональную маршрутизацию пациентов, а также повысить доступность специализированной медпомощи.

Финансирование городской системы здравоохранения будет происходит непосредственно из бюджета области. Завершить процесс ликвидации горздрава в Челябинске обещали до 31 июля 2021 года.

Ковидная депрессия

В связи с последними тремя случаями самоубийств, журналисты радио «Комсомольская правда-Челябинск» решили выяснить, как коронавирус может повлиять на развитие депрессии, одной из частых причин суицидов. Есть ли прямая связь между COVID-19 и психическими расстройствами рассказал заведующий кафедрой клинической психологии Высшей медико-биологической школы ЮУрГУ, кандидат медицинских наук Михаил Беребин.

— Есть данные, которые подтверждают, что у носителя болезни довольно часто проявляются депрессивные реакции. Вирус в определенном смысле нейротропен, то есть он формирует или значительно ухудшает биологическую основу психической деятельности головного мозга. Но это нельзя назвать специфическим действием ковида. У него это действие просто лучше выражено, чем у родственного ему вируса Эбола — прокомментировал Михаил Беребин.

Пострадавший при взрыве в переходе на площади Революции

В центре Челябинска 28 января взорвался газовый баллон. Инцидент произошел в подземном переходе на площади Революции. Обошлось без жертв, но пострадал один человек.

— В результате ЧП пострадал один человек, с ожогами примерно 25-30% и подозрением на ожоги верхних дыхательных путей, бригада скорой помощи транспортирует его в ожоговый центр ГКБ №6, — рассказали в мэрии.

Полтора миллиона за смерть ребенка

Центральный суд Челябинска частично удовлетворил иск родителей, чья 9-летняя дочь скончалась в больнице Копейска.

Трагедия произошла год назад во время новогодних праздников. Ребенка с опухолью мозга лечили от ротавируса и гастрита. Истинную причину смерти узнали только после вскрытия.

— Судом установлено, что в поликлинике ребенку была оказана медицинская помощь ненадлежащего качества, что повлекло за собой невозможность установления верного диагноза, и, как следует, оперативного лечения от заболевания, которое явилось непосредственной причиной смерти. Суд взыскал с ответчиков компенсацию морального вреда в пользу родственников в различных суммах, — сообщили в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Решение еще не вступило в законную силу, поэтому может быть обжаловано.

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