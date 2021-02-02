Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 3 февраля 2021 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области проходит вакцинация против коронавируса, но не для всех. Людям старше 60 лет отказывают в прививках. Первый вице-губернатор Ирина Гехт уже прокомментировала инцидент. Также в регионе улучшается эпидемиологическая ситуация, из-за чего губернатор принял решения о смягчении ковидных ограничений. Ослабления как раз выпали на пятиматчевую домашнюю серию «Трактора». Рассказываем последние новости о коронавирусе в Челябинской области.

На ранее утро, 3 февраля, минздрав зарегистрировал 275 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии диагноз подтвердили 45 773 жителям региона. Сейчас под наблюдением врачей находятся 10 320 человек.

Инфографика: коронавирус74.рф

Установлен очередной рекорд. За сутки из больниц выписали 594 пациента, днем ранее их было 579. Общее число выздоровевших достигло 33 686 человек.

За день умерли 14 пациентов. У девяти человек основной причиной смерти стал COVID-19, у пяти погибших были сопутствующие заболевания.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Пожилым людям не хотят делать прививку от COVID-19

Медики отказались прививать жителей Карабаша старше 60 лет. Они сослались на инструкцию, в которой сказано, что вакцина не подходит для этой возрастной группы. Пожилым южноуральцам сказали ждать другую прививку.

Первый вице-губернатор Ирина Гехт заявила, что карабашцев просто дезинформируют: с 25 декабря вакцину разрешено ставить пожилым. И они, наоборот, сейчас в приоритете.

— Возникают вопросы о профессионализме. После инструкции были письма от Росздравнадзора и минздрава о том, что прошли дополнительные испытания и вакцина безопасна для пожилых людей. Мы проговаривали это и не раз на селекторах с главными врачами. Сама поговорю в главврачом о ее компетентности, — прокомментировала вице-губернатор.

На домашнюю серию «Трактора» пустят больше болельщиков

После смягчения коронавирусных ограничений, трибуны ледовой арены «Трактор» смогут заполнить на 60% (около 4 500 мест). Послабления совпали с пятиматчевой домашней серией черно-белых. 3, 5, 7 и 16 февраля «Трактор» сыграет в Челябинске с «Нефтехимиком», «Амуром», ЦСКА и магнитогорским «Металлургом».

Больницы продолжают возвращаться к плановому режиму работы

В связи с улучшений эпидемиологической ситуации в регионе, медучреждения начали возвращаться к обычному режиму работу. Так и врачи детская горбольница №7 Челябинска, которая с июля была базой долечивания, после полной дезинфекции всех помещений начали принимать маленьких пациентов в плановом режиме.

Если тенденция на улучшение сохранится, то еще на 700 ковидных коек в регионе станет меньше.

Власти планируют обжаловать решение суда о незаконности изменения границ городского бора

Второй апелляционный суд общей юрисдикции Санкт-Петербурга в очередной раз подтвердил незаконность изменения границ городского бора в Челябинске. Защитники природы активно выступают против строительства детского хирургического корпуса на территории леса.

Но власти региона тоже на собираются сдавать свои позиции. Вот так решение суда прокомментировала первый замгубернатора Ирина Гехт:

— Мы пока не видели решения суда, оно будет принято в течение 10 дней. В любом случае мы будем обжаловать эту позицию, поскольку считаем, что если федеральным законодательством не урегулированы какие-то спорные вопросы, то это может быть сделано региональным законодательством, в том числе изменение границ. Режим участка, который отдан под строительство, мы не меняли, — сказала Ирина Гехт.

Вице-губернатор подчеркнула, что похожего объекта нет в соседних регионах. Необходимость размещения объекта в городском бору Ирина Гехт объяснила ориентацией на европейский опыт, где медицинские кластеры развиваются в одном месте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru