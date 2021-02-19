Заседание по мере пресечения вице-мэру Челябинска Олегу Извекову закрыли от прессы

Фотографировать в зале суда не разрешили, журналисты ждут решения в коридоре Фото: Сергей СОТНИКОВ

В Центральном райсуде стартовало заседание по избранию меры пресечения вице-мэру Челябинска Олегу Извекову, подозреваемого в получении взятки.

Чиновника завели в зал в наручниках. Он спокоен, но у него очень грустные глаза, передает корреспондент «Комсомолки». Гособвинитель тот же самый, что и у экс-мэра Челябинска Евгения Тефтелева — прокурор Денис Асадуллин. Судья — Наталья Губка, которая избирала меру пресечения полицейскому Леониду Галанину.

Журналистов удалили из зала заседания. Об этом попросил адвокат, гособвинитель тоже поддержал. Это объяснили тем, что в деле есть информация, которую Извеков не может разглашать — с него взяли подписку. В суде будут представлены документы, в которых говорится о состоянии здоровья Извекова, и он не хочет, чтобы это разглашалось.

Новость дополняется.

Напомним, заместителя главы города задержали накануне днем. По версии следствия он получил взятку в крупном размере.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Как он комментировал в декабре 2020 года, запущенная информационная система «Цифровой двойник города» взяла под контроль уличные павильоны, уборку улиц и развитие городских пространств. В январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru