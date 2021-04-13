Мечтала стать принцессой, а оказалась на ферме: подаренные лошади изменили жизнь челябинки

Татьяна Мустякимова разводит лошадей больше 10 лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Единственная на Урале пони-ферма, где разводят лошадок, размером с крупную собаку, родилась из детской мечты. Хозяйка фермы, Татьяна Мустякимова, влюбилась в лошадей еще ребенком, когда гостила у бабушки в деревне. Говорит, ее, резвую девчонку, обычно искали там, где табун. Мечта о собственной лошадке сбылась после замужества. Правда, Татьяна не стала принцессой, а превратилась в счастливую заводчицу.

Татьяна всегда мечтала о своих лошадях. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СЮРПРИЗ, ИЗМЕНИВШИЙ ЖИЗНЬ

О своих скакунах Татьяна грезила всегда. Но жизнь в городе не позволяла ими обзавестись. Да и не до этого было: дети, муж, работа. Татьяна — дизайнер, много лет оформляла витрины челябинских магазинов.

— После второго декрета на работу я не вернулась. Стала домохозяйкой. Дети росли, появилось много свободного времени. Жили мы в частном доме, и я попросила у мужа: «Давай купим маленьких лошадок». Случайно в интернете увидела этих мини-лошадок, ростом с собачку. Узнала, что в Санкт-Петербурге есть ферма с лошадьми такой породы. Муж поехал в командировку и заодно решил заехать, посмотреть. Ну и сделал мне сюрприз, взял и купил этих лошадок. Это произошло в 2010 году, — вспоминает конезаводчица.

Пегги и Овация стали первыми лошадьми Мустякимовых. Под террасой супруги сделали для них домик, а на лужайке построили загон. Маленьким лошадкам много не нужно: небольшое место для прогулок и ночлег под крышей.

Первые лошадки. На этом фото хорошо видно в сравнении рост пони и собак. Фото: из архива героя публикации

— После всего дизайнерского, я окунулась в конное. Начала узнавать, что у нас в Челябинске куча конюшен, что у нас много лошадей, познакомилась с разными людьми, у меня появился совершенного другой круг общения. Естественно, в конной сфере, потому что нужно было искать все: и где купить сено, и где достать лекарства, лошади тоже болеют, как любые животные, и как люди, — говорит Татьяна.

Пегги и Овация. Фото: из архива героя публикации

ИЗ ПУСТОГО ПОЛЯ — В ПРОСТОРНУЮ ФЕРМУ

Маленькие лошадки быстро стали любимцами всей улицы, а вскоре и всего города.

— Сначала соседи висели на заборе, потом уже начали автобусы ко мне приезжать на экскурсии, — с улыбкой рассказывает Татьяна.

Позже у Пегги и Овации появились жеребята. Мустякимовы подумали, что лошадиной семье нужен простор и решили перевозить поголовье за город. Присмотрели участок в 27 км от Челябинска, в поселке Трубный. И за шесть лет своими руками превратили пустое поле в просторную ферму «Пинто Бриз».

— Все построено нами вдвоем, в общем-то: я рисую, муж, инженер-строитель, строит. Айрат — не только главный помощник, но и спонсор, все это без денег, конечно, не построить.

Кнопочка, дочка Пегги. Фото: из архива героя публикации

Супругам помогают дети. Младший сын Тимур работает тренером в детском конном клубе при ферме. У него самого первый взрослый разряд. Старший Степан к лошадям более равнодушен, но приезжает помогать по хозяйству, иногда остается дежурить.

Пони-ферма находится в 27 км от Челябинска, в поселке Трубный. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ТАБУНЫ ЛОШАДЕЙ, СОБАК И КОШЕК

Сейчас на ферме 68 лошадей разных пород: американские миниатюрные лошади, европейские мини-пони, уэльские пони, тинкеры (ирландский коб), фризы и другие. Среди них — лошади на продажу и 12 постояльцев — чужие кобылы и жеребцы, которых взяли на постой. Также на ферме живут козы, куры, гуси, кролики, ослик, собаки, кошки и другие животные. Питомцы в основном приблудные, из деревни. Некоторых бросили хозяева, а здесь их приютили.

На ферме живет ослик. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

А еще кошки, собаки и другие домашние животные. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Собак семь, целый табун, — говорит Татьяна. — Кошек тоже было семь, троих пристроили. Все ручные, мордастые.

Сегодня ферма зарабатывает продажей лошадей, детским пони-клубом, экскурсиями и мероприятиями. Для гостей здесь устраивают большие гуляния на Новый год и Масленицу. На последнюю Масленицу, например, со своим шоу приезжал стронгмен Дмитрий Кононец, а ранее удивлял гостей спортивными способностями Игорь Попов. Еще одним звездным гостем на ферме был известный блогер Виталий Орехов. Но он приезжал не на праздник, а на съемки видео-прикола про шумных соседей.

На пони-ферму приезжает много гостей на экскурсию. Здесь рады видеть всех, но на визит нужно записываться заранее. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Оформлением площадок на праздники Татьяна занимается сама, для нее это возможность погрузиться в дизайн, с которым она не расстается.

Основной доход Мустякимовым, конечно, приносит продажа лошадей, стоимость которых достигает 350 тысяч рублей. Сумма кажется внушительной, но по словам заводчицы, деньги за жеребят лишь покрывают корм всего поголовья.

— Продам две лошадки, уже денежки появились на сено. Мы покупаем сразу на год, стараемся купить с поля, это дешевле. Один рулон стоит порядка тысячи рублей. В день мы сжираем 3-4 рулона, вот, считайте, — говорит Татьяна.

Выходит, что только на корм лошадей уходит больше миллиона рублей в год.

А это арабская кобыла Элис (пониже) и тракененская кобыла Феличе Эпл. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ферме сейчас 68 лошадей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

И ЗООАКУШЕР, И НЯНЬКА

Татьяна живет в частном доме под Челябинском, но постоянно приезжает на ферму. У нее есть несколько сотрудников, которые чистят конюшни, выводят лошадей, однако дел все равно хватает. А когда начинается выжеребка, то есть роды, конезаводчица не уезжает с фермы неделями.

Когда начинается выжеребка, конезаводчица не уезжает с фермы неделями. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Рост маленьких лошадок - 60-80 см в холке, в зависимости от породы. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На ферме есть и крупные лошади. Это кобыла Шторм, породы шайр. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На УЗИ Татьяна возит лошадей в ветстанцию. Говорит, на их визиты к доктору собирается весь персонал: любуются пузатыми красотками, снимают их на телефоны. А роды у кобыл Татьяна принимает сама. Первыми роженицами у нее были Пегги и Овация.

— Это было страшно, непонятно. Естественно, первые роды были по телефону со специалистом из Санкт-Петербурга. Я говорила: «Ой, мы рожаем, что делать?». Она успокаивала: «Не волнуйтесь, все хорошо, если сама начала, чуть-чуть можно помочь, за ножки подтянуть». В общем, все было хорошо. Сейчас мы уже никому не звоним, наоборот нам звонят. После 10 лет опыта мы можем и роды принять, и первую помощь лошади оказать, потому что у лошадей проблемы тоже бывают. По этой причине посетителям не разрешаем никого кормить.

По словам Татьяны, если лошадь съест что-то не то, она может умереть за час. И один раз ей пришлось спасать своего жеребца.

Посетителям фермы запрещено кормить лошадей. Такие меры ввели для того, чтобы не навредить коням. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ОПЕРИРОВАТЬ, ИНАЧЕ НЕ ВЫЖИВЕТ»

— У нас был интересный случай весной, когда наш чудный мини-конь чуть не погиб. Увидели, что с нашим четырехмесячным жеребенком что-то неладное. Мы погрузили, привезли в ветстанцию. В больнице сделали УЗИ, сказали, что кишечник стоит: половина кишечника работает, половина просто стоит.

Врач сказал Татьяне, что лошадь нужно оперировать, иначе она не выживет.

— Через 40 минут выдали нам жеребенка с разрезанным пузом. Оказалось, что главная кишка завернулась.

Тот самый Виктори (белый слева), который оказался на операционном столе. Сейчас он чувствует себя прекрасно. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Когда жеребенок вернулся в конюшню, мама Пегги отказалась кормить его. Татьяне приходилось доить ее и кормить малыша самой, обрабатывать раны, ухаживать за ним.

Эта красавица породы тинкер (ирландский коб). Породу отличают щетки на ногах и богатая грива. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Глаза лошади поражают своей глубиной! Кстати, лошади обладают самыми крупными глазами среди наземных млекопитающих. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ДРУЗЬЯ В МУЗЕЕ, Я В КОНЮШНЕ

Татьяна — одна из первых организаторов конных выставок на Южном Урале.

— Поездив на разные выставки: в Москву, Санкт-Петербург, за границу, я предложила организовать местную выставку. Первая региональная выставка была восемь лет назад, ее провели в конном клубе на ЧМЗ. В выставке приняли участие порядка 1000 человек, приехали конные клубы, мы вызвали московского судью, показали лошадок. Вторую выставку провели в «Рифее». В прошлом году впервые провели выставку у нас, в «Пинто Бриз». Она была закрытая, чисто для коников. Приехали только наши челябинские клубы — более семи клубов, и судьи из Санкт-Петербурга и Москвы. Сейчас готовимся уже к восьмой региональной конной выставке UralHorse, которая пройдет в августе.

Татьяна на выставке «UralHorse 2020». Фото: из архива героя публикации

Конезаводчица признается, что иногда она скучает по городским променадам, по своим друзьям из творческого круга.

— Я в городе бываю довольно редко. И это меня нисколько не травмирует. Наоборот, в город иногда приедешь, думаешь, грязно, шумно. Уехал сюда, здесь лошади, и так хорошо дышится, простор, другое ощущение. С друзьями, конечно, встречаешься редко с теми, которые были раньше. У меня все друзья художники, дизайнеры, музыканты, которые рассказывают: «Я сходила тут на выставку...». Я говорю: «Везет, а я вот тут, в конюшне». Зато летом они часто приезжают ко мне на пикники, у нас тут хорошо, вольно.

А это Лукас, местная звезда. Он участвует в фотосессиях, любимец публики. Его дедушка очень известный конь — Антон 343 — дожил до 28 лет. Грива у него была до земли! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Татьяна и Лукас. Лукасу заплетают косы, чтобы грива не пачкалась. А на праздники и съемки их расплетают. Фото: из архива героя публикации

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