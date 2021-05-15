Это залет: разбираемся, почему из Челябинска так и не открыли зарубежные рейсы с 1 мая

Обновленный международный терминал челябинского аэропорта Фото: Кирилл САДЫКОВ

Жители Челябинска никак не дождутся открытия зарубежных рейсов из аэропорта имени Курчатова. 8 апреля перед властями и журналистами отчитались о завершении реконструкции международного терминала, которая длилась больше года.

Тогда назвали дату возобновления перелетов — «с 1 мая». Представитель сети «Новапорт», куда входит наше авиапредприятие, Ксения Агафонова рассказала, что в мае южноуральцы смогут напрямую отправиться в Турцию и бывшие советские республики. Была хорошая возможность открыть какие-нибудь направления на большие майские праздники. Май, конечно, еще не закончился, но мы решили узнать, в чем проблема.

В конце апреля в расписании появились рейсы в Анталью. Но тогда в аэропорту прокомментировали, что никто никуда не полетит, пока власти страны не дадут добро на открытие Турции. Через некоторое время Анталью и вовсе убрали с сайта.

— Реконструкция завершена 8 апреля, когда приезжал губернатор. У нас все разрешения получены. С 1 мая аэропорт может осуществлять деятельность по международному авиасообщению. Уже было выполнено три заказных рейса, на маленьких частных самолетах. Ждем заявок от авиакомпаний, — прокомментировали в пресс-службе челябинского аэропорта.

Так что если у вас есть бизнес-джет и загранпаспорт, можете отправляться на райские острова.

Не так ярко и красиво, как в терминале внутренних авиалиний Фото: Кирилл САДЫКОВ

ПОКА ГОТОВИЛСЯ МАТЕРИАЛ

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой принято решение о возобновлении с 25 мая авиасообщения с иностранными государствами из международных аэропортов Челябинска и Магнитогорска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

— Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ с учётом распоряжения Правительства от 16 марта 2020 года №635-р и необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – сообщается на сайте правительства России.

Кроме того, принято решение возобновлении авиасообщения с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В АЭРОПОРТУ?

Напомним, реконструкция аэропорта началась к саммитам ШОС и БРИКС-2020, которые в итоге не состоялись. В 2019 году открыли новый терминал внутренних авиалиний. Освободившееся помещение бывшего российского сектора и историческое здание, откуда челябинцы вылетали за рубеж, объединили и провели реконструкцию. Недавно контрольно-счетная палата РФ оценила эффективность использования денег при заключении контрактов и рассказала, сколько можно было сэкономить. Реконструкция предполагала не только ремонт, но и обновление оборудования для пропуска через границу.

— Смонтированы современные системы пограничного и таможенного контроля, включая системы обнаружения оружия на теле человека, систему дистанционного измерения температуры тела, комплексы видеоинформирования, существенно увеличена площадь международного сектора аэропорта, количество кабин паспортного контроля увеличено до 20, — сообщили в пресс-службе Росгранстроя.

А вот как выглядит новый российский терминал. Фото: cekport.ru

У таможенников главное нововведение — автоматизированная система проверки багажа.

— Раньше пассажир приезжал в аэропорт, сначала проходил с багажом на таможенный контроль, а уже потом шел регистрироваться на рейс. Сейчас к «зеленому» или «красному» коридору пассажир будет подходить только с ручной кладью. А багаж после стойки регистрации следует отдельно — просвечивается, проверяется на радиоактивность и так далее, — рассказал замначальника Челябинской таможни Эдуард Туранов.

Во время визита губернатора мы поинтересовались, будет ли воплощена идея, которую презентовали горожанам. Журналисту КП-Челябинск отметили, что проект рассчитан до 2035 года. Его реализуют в случае увеличения пассажиропотока.

Один из проектов реконструкции аэропорта. Фото: archi.ru

КУДА ЛЕТАЛИ РАНЬШЕ?

До пандемии из Челябинска были перелеты на популярные курорты Индии, Таиланда, Турции, Туниса, ОАЭ и рейсы в бывшие советские республики. Реконструкция терминала совпала с закрытием границ из-за пандемии в 2020 году.

Соседний аэропорт Кольцово возобновил полеты за границу в начале года, хотя в Москве и центральной России получили разрешения еще летом прошлого года.

Эксперт по туризму Олег Ежков считает, что даже после реконструкции челябинский аэропорт не сможет конкурировать с Кольцово.

— Екатеринбург географически выгоднее, чтобы привлечь больше пассажиров из соседних регионов, больше внутренних рейсов. Да и Свердловская область более богатая. В Кольцово более комфортные условия, есть телетрапы (это очень важно, когда зимой прилетаешь из жаркой страны), — отметил Олег Ежков. — Думаю, к июню-месяцу все-таки полетим. Сам аэропорт в этом тоже заинтересован.

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